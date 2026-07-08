El PSOE denuncia el “peligroso estado de abandono” de la red de caminos naturales del Canal de María Cristina

La concejala socialista Ana Albaladejo instó al alcalde, Manuel Serrano, y a su concejala de Sostenibilidad, Rosa González de la Aleja, a que se “ocupen y preocupen” de la conservación de los caminos y vías en espacios naturales, “puesto que son unas zonas verdes más de nuestra ciudad que disfrutan cientos de albaceteños y albaceteñas, y cuyo mantenimiento en algunos casos es más que insuficiente”.

La concejala socialista realizó estas declaraciones tras visitar una zona de los caminos naturales del Canal de María Cristina y sus ramales -que engloban las vías de Acequión, Ojos de San Jorge, Estacadilla y El Salobral-, que cuentan con una longitud total de 39 kilómetros.

“Basta con darse una vuelta por los caminos naturales del Canal de María Cristina para comprobar su preocupante estado de deterioro que dificulta su uso y compromete la seguridad de los usuarios”, señalaba Ana Albaladejo. La concejala socialista puso como ejemplo de la falta de mantenimiento la señalización vertical de varios caminos, que deberían informar sobre normas de convivencia como la velocidad máxima o los tramos compartidos, y que se encuentra deteriorada, degradada y con la pintura desprendida, lo que la hace prácticamente ilegible. Asimismo, la cartelería de Buenas prácticas del visitante está seriamente dañada por la exposición al sol, la humedad y el desgaste del tiempo.

Vallas destrozadas

El estado de los senderos es igualmente crítico y evidencia la dejadez municipal en diversos puntos. Las barreras de madera que delimitan el camino están rotas y caídas en varios tramos, dejando zonas sin protección. Esta falta de mantenimiento pone en riesgo la seguridad de ciclistas y peatones, quienes se encuentran con obstáculos en la vía e incluso tramos abiertos donde la valla de protección lateral ha desaparecido por completo.

Ante esta situación, la edil socialista manifestó que confía en que el alcalde comience a dar el mismo trato y “ponga en vereda” estos caminos y el resto de espacios naturales de la ciudad. “El alcalde debe velar por el mantenimiento de todas las zonas verdes y espacios naturales, y no sólo por los parques más céntricos”, recordando que la ciudad cuenta con una superficie de zonas verdes de 1,6 millones de metros cuadrados; 18.890 unidades de arbolado urbano; 3,1 millones de metros cuadrados de superficie de espacios naturales -zonas naturales protegidas, espacios fluviales y bosques urbanos; 390.000 metros cuadrados de riego automatizado y 244.800 unidades.