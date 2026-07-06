En noviembre, la Catedral de San Juan de Albacete podría estrenar nuevo ábside

El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez, han visitado, junto al obispo de la Diócesis albaceteña, Ángel Román Idígoras, Luis Enrique Martínez, delegado diocesano de Patrimonio; el restaurador Pablo Nieto, y la arquitecta Ana Teresa García, las obras que se vienen ejecutando en el ábside de la Catedral de San Juan de Albacete.

Los trabajos han contado con una inversión de 100.000 euros, por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, aprobados por la Comisión Mixta formada por la Junta de Comunidades y la Iglesia Católica, para la rehabilitación de bienes culturales eclesiásticos, y que se suman a otros 100.000 euros, invertidos en la restauración de las grisallas de la Sacristía del propio templo, llevada a cabo el año pasado y que también fueron aprobados por la misma Comisión.

Durante la visita, Ruiz Santos ha destacado la importancia histórica y artística de esta actuación, ya que, “permite preservar uno de los elementos más emblemáticos de la Catedral de San Juan de Albacete, garantizando su conservación y realzando su valor arquitectónico y artístico”.

En concreto, la intervención que se está realizando en el ábside se centra en la limpieza, consolidación y reintegración de la totalidad de los paños pictóricos, incluidas las bóvedas, así como la limpieza y reparación de los elementos arquitectónicos del siglo XVI, y la restauración de las 3 vidrieras ubicadas en la parte central del ábside poligonal.

Los trabajos van a permitir descubrir las pinturas al temple barrocas situadas en la bóveda estrellada que cubre la capilla mayor y que podrían datar del siglo XVIII; restaurar unas pinturas murales que actualmente se encuentran ocultas bajo unos lienzos y que, tras la realización de varias catas, se cree que pudieron rodear el primitivo retablo barroco.

Por su parte, el obispo ha agradecido a los representantes del Gobierno regional el apoyo de la institución, que ha permitido llevar a cabo esta intervención y que viene a completar un proyecto que comenzó con la restauración de las grisallas, en 2025. Así mismo, don Ángel Román ha puesto en valor el trabajo de los especialistas, subrayando lo importante que es conservar el patrimonio.

El restaurador Pablo Nieto y la arquitecta Ana Teresa García han sido los encargados de explicar el proceso técnico que se está llevando a cabo en estos trabajos, y han avanzado que podrían quedar concluidos en el mes de noviembre.