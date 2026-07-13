Estos son los horarios oficiales de Leturalma 2026

Leturalma, el ya icónico festival que abandera la lucha contra la despoblación rural a través de la cultura, ha desvelado de forma oficial los horarios de las actuaciones para su esperada novena edición. Del 16 al 18 de julio, la pintoresca localidad de Letur se transformará una vez más en el epicentro de la música en directo, ofreciendo una programación ininterrumpida de día y de noche que se desplegará por el recinto principal de conciertos, el Polideportivo San Antón y las emblemáticas calles del casco histórico del pueblo.
La organización del evento ha diseñado para este año una propuesta que trasciende lo estrictamente musical. El objetivo prioritario de las jornadas diurnas del viernes y el sábado es consolidar una experiencia integral y familiar. Vecinos y visitantes de todas las edades podrán disfrutar de una fusión perfecta entre la música de vanguardia, la gastronomía local, la artesanía y la naturaleza del entorno natural de la Sierra del Segura, manteniendo intacto el ambiente acogedor y el espíritu comunitario que le han valido el sobrenombre del "festival más bonico del verano".
HORARIOS LETURALMA 2026
JUEVES, 16 DE JULIO
- 20:45 - Arcángel
- 22:30 - OBK
- 00:30 – Porretas
VIERNES, 17 DE JULIO
- 19:00 - Sidecars
- 20:30 - Leire Martínez
- 22:10 - Biznaga
- 23:50 - Siloé
- 01:45 - Sanguijuelas del Guadiana
- 03:30 - Hoonine
SÁBADO, 18 DE JULIO
- 18:45 - Aldhara
- 19:45 - La Perra Blanco
- 21:30 - Camela
- 23:45 - Artista Sorpresa
- 02:10 - Eskorzo
A LA VENTA LAS ÚLTIMAS ENTRADAS
La organización recuerda que el aforo de los recintos es limitado para garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes, así como para preservar el encanto del municipio. Los últimos abonos de tres días y las entradas individuales para cada jornada se pueden adquirir de forma oficial y exclusiva a través de la ticketera Ticketvip.
Para obtener más información sobre accesos, parkings oficiales, actividades diurnas gratuitas y recomendaciones de alojamiento, los usuarios pueden consultar los canales de comunicación de la organización.
Sitio web oficial: leturalma.es
Redes sociales: @leturalma