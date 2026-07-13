Estos son los horarios oficiales de Leturalma 2026

Leturalma, el ya icónico festival que abandera la lucha contra la despoblación rural a través de la cultura, ha desvelado de forma oficial los horarios de las actuaciones para su esperada novena edición. Del 16 al 18 de julio, la pintoresca localidad de Letur se transformará una vez más en el epicentro de la música en directo, ofreciendo una programación ininterrumpida de día y de noche que se desplegará por el recinto principal de conciertos, el Polideportivo San Antón y las emblemáticas calles del casco histórico del pueblo.

La organización del evento ha diseñado para este año una propuesta que trasciende lo estrictamente musical. El objetivo prioritario de las jornadas diurnas del viernes y el sábado es consolidar una experiencia integral y familiar. Vecinos y visitantes de todas las edades podrán disfrutar de una fusión perfecta entre la música de vanguardia, la gastronomía local, la artesanía y la naturaleza del entorno natural de la Sierra del Segura, manteniendo intacto el ambiente acogedor y el espíritu comunitario que le han valido el sobrenombre del "festival más bonico del verano".

HORARIOS LETURALMA 2026

JUEVES, 16 DE JULIO

20:45 - Arcángel

22:30 - OBK

00:30 – Porretas

VIERNES, 17 DE JULIO

19:00 - Sidecars

20:30 - Leire Martínez

22:10 - Biznaga

23:50 - Siloé

01:45 - Sanguijuelas del Guadiana

03:30 - Hoonine

SÁBADO, 18 DE JULIO

18:45 - Aldhara

19:45 - La Perra Blanco

21:30 - Camela

23:45 - Artista Sorpresa

02:10 - Eskorzo

A LA VENTA LAS ÚLTIMAS ENTRADAS

La organización recuerda que el aforo de los recintos es limitado para garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes, así como para preservar el encanto del municipio. Los últimos abonos de tres días y las entradas individuales para cada jornada se pueden adquirir de forma oficial y exclusiva a través de la ticketera Ticketvip.

Para obtener más información sobre accesos, parkings oficiales, actividades diurnas gratuitas y recomendaciones de alojamiento, los usuarios pueden consultar los canales de comunicación de la organización.

Sitio web oficial: leturalma.es

Redes sociales: @leturalma