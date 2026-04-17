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Fito y Fitipaldis llenarán el Estadio José Copete este sábado

Con todo vendido, la gira Aullidos Tour, llega mañana a las 21:00 horas, con apertura de puertas prevista a las 19:30 horas para facilitar el acceso.

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Albacete |

Fito y Fitipaldis llenarán el Estadio José Copete este sábado
Fito y Fitipaldis llenarán el Estadio José Copete este sábado | Ayuntamiento de Albacete

La programación de Primavera Cultural 2026 continúa mañana, 18 de abril, con una de las citas musicales más destacadas de la agenda cultural de la ciudad, que reunirá a cientos de personas en torno a la música en directo. El concierto de Fito & Fitipaldis se integra en esta programación impulsada por el Ayuntamiento de Albacete, consolidando una oferta cultural de primer nivel.

El Estadio José Copete acogerá a las 21:00 horas el concierto Aullidos Tour, una de las giras más esperadas del panorama musical nacional. La apertura de puertas tendrá lugar a las 19:30 horas, permitiendo al público acceder con antelación a un evento que destaca tanto por su formato como por la proyección del artista y su conexión con varias generaciones.

Fito & Fitipaldis, una de las bandas más reconocidas del rock español, llega a Albacete con un espectáculo que combina sus grandes éxitos con nuevos temas, ofreciendo un directo caracterizado por su energía, cercanía y calidad musical.

La actuación se presenta como uno de los platos fuertes de esta edición de Primavera Cultural, reforzando el posicionamiento de la ciudad como referente en la programación de grandes eventos musicales.

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