El nuevo contrato de transporte urbano de la ciudad recoge más servicios, un 'buho bus' y transporte a demanda

Manuel Serrano se ha referido al nuevo contrato del transporte urbano de Albacete: un servicio plenamente consolidado que crece año tras año hasta superar los 5,6 millones de usuarios en 2025 que “requiere de una nueva vuelta para atender las demandas de nuestros vecinos”. Ya se ha aprobado en el pleno extraordinario celebrado este martes, 21 de abril, en el consistorio de la capital.

El alcalde ha asegurado que con el nuevo modelo de transporte público urbano “damos un paso decisivo hacia la ciudad que queremos ser: una ciudad más moderna, más sostenible y mejor conectada”, ya que “mejora el servicio, amplía la cobertura y responde a las necesidades reales de nuestros barrios y a las reivindicaciones históricas como la ampliación de líneas en los barrios Medicina, El Pilar o en el entorno del Perpetuo Socorro”.

La línea A incorporará un autobús más en horario de mañana, pasando de 6 a 7 vehículos, lo que permitirá reducir la frecuencia de paso de 12 a 10 minutos. Menos espera, más comodidad. Porque el tiempo de nuestros vecinos importa.

La línea B se incrementará un tercio en verano, pasando de 3 a 4 autobuses, tanto en horario de mañana como de tarde, lo que permitirá reducir considerablemente los tiempos de espera, explicando que en invierno se mantendrá la línea como hasta ahora, aunque la línea D modificará su recorrido para optimizar la conexión con la línea B en la parada con mayor volumen de viajeros de toda la ciudad, como es la del Centro Comercial Imaginalia, que durante 2025 registró 120.000 pasajeros, facilitando así los desplazamientos diarios de miles de personas y actuando donde más se necesita.

La línea E llegará más lejos en el barrio Medicina gracias a la incorporación de un nuevo autobús, pasando de 4 a 5 en días de diario, mientras que se dobla en festivos y fines de semana pasando de 1 a 2 autobuses.

La línea H, el alcalde asegura que se acercará al Perpetuo Socorro, al barrio de Santa Teresa y al barrio de El Pilar, mejorando la conexión de una zona históricamente más alejada del centro, incrementando un 50 por ciento gracias a la incorporación de un nuevo autobús (se pasa de 2 a 3) que permitirá un ahorro de tiempo de 24 a 16 minutos de frecuencia.

Manuel Serrano ha destacado que también se dará respuesta a una “demanda histórica” al mejorar la conexión con las pedanías mediante un servicio a demanda, especialmente a través de taxis.

En cuanto a las novedades, el alcalde ha señalado que se pondrá en marcha el ‘búho bus nocturno’, con dos autobuses que conectarán los barrios más poblados y alejados del centro con el propio centro urbano durante los fines de semana, convencido de que “la movilidad también es un derecho durante la noche”.

Para ello se hará una prueba inicial de seis meses con el objetivo de comprobar el funcionamiento del servicio y si cristaliza esa propuesta vecinal, señalando que, si la demanda es real, nacerá para quedarse.

Además, Manuel Serrano ha explicado que se incluirán en el contrato todos los servicios especiales que se prestan en la actualidad como el de Feria o el de la Semana de Movilidad, estando prevista además la prestación de otros servicios que bien con carácter probatorio o definitivo establezca el Ayuntamiento como la atención a otros núcleos de población, polígonos industriales o eventos especiales.

El alcalde ha destacado que además se renovará completamente la flota durante toda la vida útil del contrato, ya que contaremos con 35 vehículos completamente eléctricos. Un cambio que supondrá dejar de emitir 2.000 toneladas de CO2 al año, en la apuesta decidida del Equipo de Gobierno por la sostenibilidad.

El servicio también contará con importantes mejoras como el cambio total del sistema de información que conllevará un control exhaustivo de tiempos, recorridos y pasos por paradas y se incorporarán otros 10 paneles informativos de última tecnología.

Manuel Serrano ha señalado que la inversión total entre vehículos, mejoras tecnológicas e infraestructuras de recarga superará ampliamente los 30 millones de euros, lo que supone un coste anual del servicio al año de 10 millones de euros, del que el Ayuntamiento soporta el 75 por ciento del coste del servicio y de la inversión y el resto, el 25 por ciento, se financia con el billete del autobús.

En opinión del alcalde, “este nuevo modelo de transporte urbano no es solo una mejora técnica, es una declaración de principios y de compromiso con la ciudad de Albacete para prestar más y mejores servicios a los ciudadanos que mejoren su calidad de vida”, asegurando que “apostamos por una ciudad en la que vivir en un barrio u otro no marque la diferencia en el acceso a los servicios”.

Manuel Serrano ha explicado al segundo mes de la puesta en marcha del servicio, independientemente de que estén todos los vehículos puestos a disposición o no, se empezarán a prestar todas las modificaciones de las líneas mencionadas anteriormente.