La Institución Sagrado Corazón ‘Cotolengo’ contará con 50.000 euros para asistencia e integración de los más necesitados

La Junta de Gobierno Local ha aprobado renovar el convenio de colaboración del Ayuntamiento con la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, conocida como Cotolengo, que recibirá 50.000 euros para ayudar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social.

La concejala de Asuntos Sociales, Llanos Navarro, ha señalado que “la aportación del Ayuntamiento, que ya se duplicó el año pasado, quiere reconocer la gran labor de las hermanas y sus colaboradores a la hora de acoger a los pobres más desamparados, aquéllos que se sienten más abandonados, así como a enfermos crónicos, discapacitados, niños y adultos de cualquier nacionalidad. Su Casa ofrece una atención integral, con el servicio directo de las hermanas, personal contratado y voluntarios, en un ambiente familiar”.

El convenio recoge la colaboración económica del Ayuntamiento para las respuestas habitacionales y de necesidades básicas a personas en grave situación de exclusión social a través de los recursos de la Institución, lo que les permitirá intervenir con personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social.

Llanos Navarro ha puesto en valor que “la sociedad siente un gran cariño y reconocimiento hacia la Institución Benéfica del Sagrado Corazón, que lleva más de medio siglo en nuestra ciudad haciéndonos mejores a todos. Su labor contribuye a una sociedad más justa, más solidaria y más ética, donde hombres y mujeres con capacidades diferentes reciban una atención integral, eficiente y de calidad, sin ser excluidos por su discapacidad o por su situación”.

Además, la concejala ha recordado que “el cariño de la ciudad y el apoyo municipal se demuestran en otras muchas iniciativas, como el Festival Taurino a beneficio del Cotolengo, que apoya la gran labor que desarrollan las hermanas y los voluntarios que allí prestan sus servicios también en el comedor social. Además, la Banda Municipal celebra algunos conciertos a beneficio del Cotolengo, entre otras propuestas solidarias”.