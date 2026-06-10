El Mirage F1 ya luce en el suelo de Albacete

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, y el coronel jefe de la Base Aérea de Albacete y del Ala 14, Diego Sánchez, han inaugurado, en un “acto de justicia”, el avión Mirage F1 instalado en la rotonda de la Avenida de España con la Avenida de La Mancha, en señal de gratitud, homenaje y reconocimiento a la importante tradición aeronáutica con la que contamos y al vínculo tan especial que la ciudad mantiene con su Base Aérea y con el Ejército del Aire y del Espacio.

En opinión de Manuel Serrano, este Mirage F1 “es un símbolo de la centenaria pasión aeronáutica de Albacete y una muestra impresionante del ingenio humano, que ha construido máquinas complejísimas para surcar los cielos y ha hecho de la tecnología una vía de progreso”, asegurando que “las alas de este avión son como los brazos abiertos de una ciudad acogedora y amable como Albacete donde todos pueden hacer realidad sus sueños llegando a lo más alto”.

La ubicación de este avión en la glorieta situada entre la Avenida de España y la Avenida de la Mancha, la AB20, no es casualidad, ya que es el lugar idóneo para que este monumento embellezca uno de los accesos a la ciudad y le dé prestancia a una zona en expansión, recordando a todo aquel que pase por él que somos un referente en la tradición aeronáutica nacional.

Tal y como ha recordado, desde este mismo punto, muy cerca de la Universidad, va a partir además una nueva vía verde que servirá para la práctica deportiva y el disfrute de los ciudadanos, conectando con el parque periurbano de La Pulgosa.

El alcalde ha dado las gracias al servicio histórico y cultural del Ejército del Aire y del Espacio por la cesión de este avión Dassault-Breguet Mirage con más de 1.240 horas de vuelo y servicio que forma parte del patrimonio cultural del Estado y también del patrimonio sentimental de todos los albaceteños, asegurando que ha prestado un buen servicio en el cielo y lo seguirá haciendo a ras de suelo desde su peana.

La colocación de este avión surgió de una moción aprobada en sesión plenaria el pasado 2019 con motivo del 50 aniversario de la creación del Ala 14 y la entrada en funcionamiento de los Mirage F-1 y que se materializó en octubre de 2025 a través del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa para la cesión de esta aeronave.

De manera especial, el alcalde ha dado las gracias al personal militar de la Base y a la Banda Sinfónica Municipal de Albacete encargada de amenizar el acto con toques de batallón, llamada y tropa, y la interpretación, entre otras piezas, del Himno de España y el del Ejército del Aire y del Espacio.