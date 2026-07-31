El Ayuntamiento da un paso más para que se puedan finalizar las obras del APR-13 y del puente de Campollano

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la propuesta de inicio de procedimiento de resolución de la adjudicación del programa de actuación urbanizadora del APR-13 ‘Campollano Sur’ del Plan General de Ordenación Urbana de Albacete que permitirá retirar la condición de agente urbanizador al que la ostenta actualmente para que su desarrollo continúe mediante gestión directa, es decir, con el propio Ayuntamiento como agente urbanizador.

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Obras Públicas, Julián Garijo, ha recordado que se trata de un Programa de Actuación Urbana, PAU, aprobado en 2004, cuyo convenio urbanístico se suscribió en julio de 2005, cuyas obras fueron interrumpidas hace 13 años y que el Equipo de Gobierno está estudiando en su integridad “porque hay sentencias y reclamaciones de Adif, problemas de urbanizador, otros procesos judicializados actualmente y afecciones a terceros a tener en cuenta”.

Concretamente, Garijo ha señalado que se ha hecho un estudio de lo que falta para terminar esta actuación urbanizadora, algo que ha llevado mucho trabajo, asegurando que “la única solución que vemos y que se debería haber hecho hace tiempo es la que hemos adoptado ahora y que tiene su parte de valentía y de firmeza, es que la finalización de estas obras las acometa directamente el Ayuntamiento, si la tramitación de este expediente llega a buen término”.

De este modo, ha señalado que será el propio Ayuntamiento el que garantice la finalización de los trabajos en este ámbito. Un hecho importante, en su opinión, ya que “nos daría vía libre para poder ejecutar el desdoblamiento del puente de Campollano, una reivindicación histórica de este polígono y de la ciudad, y también nos permitirá desarrollar más suelo industrial y terciario en Albacete”.