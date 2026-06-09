La décima edición de 'Sonrisas de Cuento' consigue recaudar 1.500 libros

Del 1 de marzo al 31 de mayo, las emisoras de Atresmedia Radio en la capital, situadas en la Plaza del Altozano, han sido el punto de recogida principal de libros en desuso para darles una segunda vida. En la décima edición de esta acción solidaria, Sonrisas de Cuento, se han recogido más de 1.500 libros han ido destinados a la Asociación Apandah-Albacete
Instituciones como la Diputación de Albacete y el Ayuntamiento de Albacete, y más de 20 empresas, se han sumado como colaboradores, muchas de ellas han sido también punto de recogida y otras, de forma interna, han realizado acciones con sus empleados para fomentar la economía circular y el reciclaje.
Las empresas colaboradoras en esta edición han sido: RES, Globalcaja, Popular Libros, Solar World Stain, Arcos, Pinturas Nieto, Centro Avanzado de Odontología Belmonte, HLA Grupo Hospitalario, Fafarmacia 24 h, AG Ingenieros, Clínica Míe, Medicina Integral y Estética, Champinter, Neumáticos Cipri, CC Imaginalia, Miranza, Pinturas Jafep, Seat Talleres Rubens, Bodegas Don Octavio, Lomar Mueblistas, Farmacia García Cifo, Bodegas Don Octavio, Albafrío, Construcciones y Reformas Rosan, Toyota Autoalba, Administraciones Cabellero, Decoletaje La Precisión, y Studio Librería de Villarrobledo.
Sobre Apandah
Apandah es una organización formada principalmente por familias cuyo objetivo es apoyar a niños y adolescentes con Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) y a su entorno. Trabajan cada día para mejorar la vida de estos menores, acompañando a sus familias y formando a los profesionales que los rodean.
Su principal misión es que nadie se sienta solo o juzgado, por lo que busca construir un entorno de comprensión, apoyo y herramientas reales que permitan avanzar con confianza. Además, ofrece información, orientación y asesoramiento tanto a padres como a profesores, así como apoyo psicológico y educativo mediante talleres y actividades. Todo ello contribuye a favorecer el desarrollo personal, social y académico de las personas con este trastorno y a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.