El plan de reposición de arbolado de la campaña 25/26 supone la renovación de 721 ejemplares

El plan de reposición de arbolado de la campaña 25/26 supone la renovación de 721 árboles, un 70% más frente a los 431 nuevos ejemplares previstos en un principio. Así se desprende de la memoria que la concejala de Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja, va a presentar ante la Comisión Informativa de Sostenibilidad. Ya se han plantado la mayor parte de los árboles, de más de 20 especies distintas en un esfuerzo "sin precedentes para mantener y mejorar los árboles y las zonas verdes de la ciudad”. Se trata de especies adecuadas al clima de Albacete, sin excesivo consumo de agua y con las mejores garantías de adaptación y supervivencia, además de evitar las podas drásticas y las posibles molestias a los vecinos.

Se han cerrado 25 alcorques

Durante la campaña, se han ido retirando más árboles o han aparecidos otros a reponer “por diversos motivos, como los episodios meteorológicos adversos”. También ha sido necesario cerrar 25 alcorques, principalmente por encontrar hormigón o conducciones dentro del alcorque a poca profundidad. La empresa Ingesan, responsable del servicio de conservación, mantenimiento, adecuación y mejora de las zonas verdes y espacios naturales, ha elaborado precisamente un informe sobre la sucesión de eventos meteorológicos adversos que afectaron a Albacete y su comarca entre el 27 de enero y el 15 de febrero de 2026, con el paso consecutivo de cinco estructuras ciclónicas. Debido a la orografía de la llanura albaceteña, el informa señala que “esos fenómenos derivaron en fuertes rachas de viento, superando en varios episodios los umbrales de aviso naranja. Las rachas máximas superaron los 100 kilómetros en las borrascas Nils y Oriana, entre el 11 y el 15 de febrero”.

A ello hay que añadir la pluviometría persistente que provocó la saturación del suelo, como consecuencia de lo cual las raíces de ejemplares de gran porte quedaron en una situación de vulnerabilidad crítica por el efecto acumulativo: “La combinación de un suelo con cohesión nula y el empuje del viento sobre copas aún húmedas, con más peso y resistencia al aire, facilitó los vuelcos”

Con las aportaciones de los registros de incidencias del personal del servicio, Policía Local y Bomberos, además de las inspecciones de daños en los parques que se cerraron al público, se ha determinado que “el arbolado total afectado asciende a 351 ejemplares, de los cuales, 222 fueron volcados por el viento o apeados posteriormente por daños irreversibles o situación de riesgo. Especialmente afectados fueron los entornos de la Fiesta del Árbol y La Pulgosa”.