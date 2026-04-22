El gasto medio en las comuniones alcanza lo 5.000 euros

Con la llegada de la primavera, España se adentra en la plena temporada de Primeras Comuniones. Este evento, que ha evolucionado de ser una ceremonia estrictamente religiosa a un acontecimiento social de gran envergadura, supone un reto financiero para los hogares españoles. Según los datos más recientes, el coste medio de organizar una comunión este año oscila entre los 3.500 y los 6.000 euros, dependiendo de la comunidad autónoma y el número de invitados.

Desglose de los gastos principales

El presupuesto total se divide en varias partidas clave que han experimentado una subida debido a la inflación de los servicios de hostelería y textil:

· Banquete: Es el gasto mayoritario. El cubierto medio ronda los 60 € - 100 €. Para una celebración de 40 personas, el coste base se sitúa en los 3.000 €.

· Vestimenta: El traje de comunión para niño parte de los 150 €, mientras que los vestidos de niña suelen superar los 300 €, pudiendo alcanzar los 800 € en firmas de diseño.

· Complementos y Peluquería: Zapatos, medallas y peinado añaden entre 150 € y 300 € adicionales.

· Reportaje Fotográfico: Los servicios profesionales de fotografía y vídeo oscilan entre los 400 € y 900 €.

· Animación y Detalles: Castillos hinchables, mesas de dulces (candy bars) y recordatorios para los invitados suman una media de 500 €.

Ante el incremento de precios, muchas familias están optando por alternativas sostenibles y económicas

Para evitar que la celebración comprometa la estabilidad financiera del hogar, se recomienda:

Ø Alquiler y Reventa: El uso de plataformas de segunda mano para trajes y vestidos ha crecido un 25% respecto al año anterior.

Ø Celebraciones Íntimas: Se observa una tendencia hacia grupos más reducidos, priorizando la calidad del menú sobre la cantidad de invitados.

Ø Digitalización: Las invitaciones digitales están sustituyendo a las impresas para reducir costes de papelería y envío.

Ø Establecer un presupuesto límite: Definir una cifra máxima antes de comenzar las contrataciones.

Ø Comparar y reservar con antelación: Las reservas realizadas con 6-9 meses de antelación pueden suponer un ahorro del 15% en banquetes.

Ø Evitar el sobreendeudamiento: Se desaconseja solicitar préstamos rápidos o créditos al consumo para financiar gastos superfluos del evento.

Ø Lista de necesidades: Priorizar los elementos esenciales (ceremonia y comida) frente a los accesorios (regalos excesivos o decoración de lujo).