La princesa Leonor visitó la Base Aérea de Albacete dentro de su formación militar

La princesa Leonor ha tenido la oportunidad de volar por primera vez en un avión a reacción F-5 junto con un instructor en el marco de su instrucción en el Ejército del Aire y del Espacio en el que es el último curso de su formación militar como futura capitana general de los ejércitos. También ha conocido la Base Aérea de Los Llanos (Albacete), donde ha visitado el Ala 14 del Ejército del Aire.

Según ha informado este martes Zarzuela, la Princesa de Asturias visitó el pasado 22 de abril junto a sus compañeros en la Academia General del Aire (AGA) la Escuela Militar de Caza y Ataque Ala 23 de la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz).

Aquí, tuvo la oportunidad de volar por primera vez en un avión reactor F-5, junto a un instructor del Ala 23, para conocer la preparación de los alumnos de quinto curso, dentro de la formación incluida en su plan de estudios. El F-5 es el avión de combate que emplea el Ejército del Aire para la enseñanza de los pilotos del curso de caza y ataque.

Un día antes, el 21 de abril, la hija mayor de los Reyes y sus compañeros se desplazaron a la Base Aérea de Los Llanos (Albacete) para visitar el Ala 14 del Ejército del Aire. Esta visita les permitió a todos ellos comprobar el funcionamiento de los reactores Eurofighter (C.16), que tienen como misión garantizar la seguridad del espacio aéreo tanto en territorio español como en misiones de la Alianza Atlántica.

Asimismo, la Princesa Leonor y el resto de alumnos de su curso en la AGA presenciaron una exhibición aérea y visitaron los hangares donde se da apoyo a su funcionamiento. En Los Llanos se desarrolla el Programa de Liderazgo Táctico (TLP, Tactical Leadership Programme de la OTAN), dentro del que se proporciona entrenamiento aéreo avanzado a los pilotos.