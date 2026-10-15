Albacete aumenta hasta casi dos millones la inversión para mantener la señalización viaria

El alcalde Manuel Serrano ha informado del nuevo contrato para el servicio de mantenimiento y conservación de la señalización de tráfico horizontal y vertical en las vías urbanas de Albacete, por un importe de casi dos millones de euros para tres anualidades. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la clasificación de ofertas para un contrato que “supone un importante incremento en la cantidad destinado al mismo, porque entendemos que la señalización es un factor fundamental para la seguridad vial”. La empresa que asumirá el servicio debe contar con un encargado ingeniero técnico o superior y dos equipos de trabajo compuesto cada uno por dos trabajadores con permiso de conducción B y vestuario de trabajo y equipos de protección individual, además de un equipo de trabajo adicional de dos trabajadores para repintado en jornada nocturna. La maquinaria que debe tener a disposición permanente incluye una máquina para aplicar pintura en frío, otra similar para marcas en el pavimento, equipos de compresores auxiliares para pintado manual a pistola, maquinaria de perforación o percusión para los elementos e instalaciones a realizar, fresadora para eliminar marcas viales, máquina de distribución de cargas anti derrapantes, grupo electrógeno portátil, útiles para pequeñas operaciones de pintura manual, y hormigonera para pequeñas actuaciones de albañilería como reposición de hitos. Además la empresa debe disponer de dos furgones y los elementos necesarios para señalizar las obras, y una nave en el término municipal de al menos 400 metros cuadrados para almacenar equipos, maquinaria y stock de materiales.

Conservación de travesías

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local también ha calificado las ofertas recibidas para el contrato de servicio de conservación de travesías, con un coste de casi 5,5 millones de ruso en cuatro anualidades (dos más dos de prórroga). El alcalde ha recordado que “este contrato afecta a diversos tramos que atraviesan la ciudad y alrededores” de las nacionales 301, 430 y 322, además de la CM-3203, Carretera de las Peñas, rotondas y paso superior de la A-32 y Camino Vecinal del cementerio. La empresa adjudicataria dedicará a mantenimiento de esas vías al menos un experto en explotación de carreteras con dedicación total, una brigada de trabajo compuesta por un capataz y cinco oficiales, personal para la realización de trabajos fuera de la jornada laboral, y un auxiliar técnico.

La empresa debe poner a disposición de los trabajos al menos dos camiones basculantes con 18 toneladas, grúa y cesta aislada eléctricamente, equipados para llevar un equipo quitanieves, dos esparcidores de fundentes, dos hojas quitanieves orientables, barredora de elevación mecánica con cinta transportadora y depósito de agua, dos furgones y un vehículo turismo. También deberá contar con un martillo eléctrico, una máquina de limpieza con agua caliente a presión, una sierra de disco para cortar pavimento, un equipo autónomo de soldadura, una máquina perforadora para colocar señales, una hormigonera, y un juego de señalización con conos y paneles suficientes para un corte de carril de 1.000 metros. El objetivo de este contrato es “mantener en buen estado y condiciones de circulación las travesías que pasan por la ciudad, con especial atención a los fenómenos meteorológicos adversos, para mejorar la seguridad vial y asegurar la conectividad”.