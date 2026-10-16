El Archivo Municipal incorpora las acuarelas que sirvieron de boceto para el famoso ‘Lienzo de Don Casimiro’

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha reiterado el firme compromiso que el Ayuntamiento mantiene desde siempre con la preservación de la historia de la ciudad para conocer y reconocer mejor nuestras raíces y transmitirlas a las futuras generaciones, asegurando que debemos honrar y mantener el legado que hemos recibido porque somos lo que somos gracias a nuestro pasado.

Manuel Serrano se ha manifestado de este modo durante la visita que ha realizado al Archivo Municipal, para conocer las acuarelas sobre papel que alberga, fruto de una donación anónima, que sirvieron de boceto para el famoso ‘Lienzo de Don Casimiro’, las pinturas murales de la Catedral de Albacete.

El alcalde ha puesto en valor que, gracias a generosidad ciudadana, el Archivo sigue incrementando sus fondos municipales, conservando así la memoria de la ciudad y manteniéndola viva, siendo un claro ejemplo de ello las cuatro acuarelas recibidas hace unos años, de gran valor artístico e histórico, ya que son el germen del lienzo más grande pintado por un único autor, Casimiro Escribá, de casi 1.000 metros, compuesto por once escenas plasmadas en los muros de la Catedral de Albacete, que nos orgullece como albaceteños y que supone un gran atractivo para los visitantes.

Según ha explicado Manuel Serrano, las acuarelas son los bocetos de tres pinturas de la Catedral de Albacete y de un mural para la iglesia de Nuestra Señora de Ayora realizados por Casimiro Escribá, del que ha destacado su enorme capacidad para pintar él solo esta impresionante obra desde su casa de Ayora.

El alcalde ha animado a visitar el Archivo Municipal de la calle León hasta el 21 de este mes para admirar estas acuarelas, tras su restauración, para poder descubrir los bocetos de la primera idea original del artista, la cual llevó después al papel y al lienzo en un trabajo descomunal, como complemento a los siete bocetos que se conservan en la Catedral y que sirven para el estudio y el conocimiento de la obra pictórica de Casimiro Escribá.

En opinión de Manuel Serrano, los archivos son una despensa de la memoria que alimenta nuestros recuerdos y nos ayuda a reconocer de dónde venimos, recordando que el Archivo Municipal custodia 25.000 cajas de documentación y más de 6.000 libros, junto a una hemeroteca con prensa del siglo XX, más de 60 títulos de revistas y diarios oficiales, y más más de 6.000 fotografías desde principios del siglo XX en soporte papel y en placas de vidrio, a disposición de investigadores y de ciudadanos en general.