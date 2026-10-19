Antonio Resines, Premio José Luis Cuerda de Abycine

El actor Antonio Resines recibirá el primer Premio José Luis Cuerda de Abycine, un reconocimiento que el Festival Internacional de Cine Independiente de Albacete incorpora este año a sus galardones para reivindicar el legado del cineasta albaceteño y su aportación a la comedia española. El premio se entregará durante la gala de clausura de la 28ª edición del festival, que se celebrará del 20 al 29 de octubre.

Así lo ha anunciado el director de Abycine, José Manuel Zamora, en los Cines Odeón Productor de Albacete, que se incorpora como sede del festival, en el que se han dado a conocer las principales novedades, los protagonistas y las cifras de un festival que continúa consolidando su posición dentro del panorama cinematográfico nacional.

La creación del Premio José Luis Cuerda supone un nuevo paso en el reconocimiento de la estrecha vinculación de Abycine con la historia cinematográfica de Albacete. Este galardón nace con la voluntad de reconocer la trayectoria , valores o especial trabajo de un/a profesional o iniciativa en el panorama cinematográfico español que concuerde con los valores de la obra “cuerdiana” en alguna de estas facetas: su impulso a la creatividad; la reivindicación histórica; y, sobre todo, su concordancia, herencia y relación con el original universo de José Luis Cuerda en el campo de la comedia.

Berto Romero, Greta Fernández, Antonio Dechent y Paco Roca, entre los protagonistas

Berto Romero, que llega a Albacete junto al director Javier Ruiz Caldera con la película “5 minutos más”, encargada de inaugurar oficialmente el festival el próximo 22 de octubre en el Teatro Circo. La cinta, escrita y protagonizada por Romero, será uno de los grandes atractivos de esta edición, en una gala que estará conducida por el humorista albaceteño Joaquín Reyes, cuya participación ya fue anunciada durante la pasada Feria de Albacete.

También estarán presentes la actriz Greta Fernández, una de las intérpretes destacadas de su generación; el reconocido actor Antonio Dechent, con una extensa trayectoria cinematográfica; y José Luis Rebordinos, director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y una de las figuras de referencia de la industria cinematográfica española, que recibirá un reconocimiento en la Gala de Inauguración y será jurado en la sección de proyectos WIP de Abycine Lanza.

A ellos se sumarán Paco Roca, uno de los autores de cómic y novela gráfica más reconocidos del panorama nacional, cuya obra mantiene una estrecha relación con el universo audiovisual, o Lorena Berdún, conocida por su trayectoria como comunicadora y actriz.

Este destacado conjunto de profesionales se completa con Victoria Luengo, que recibirá el Premio Trayectoria Joven de Abycine 2026 en la gala inaugural de este jueves, 22 de octubre, en el Teatro Circo, a partir de las 20:30 horas. El festival reconocerá así la carrera de una intérprete que ha logrado consolidarse como uno de los nombres destacados del cine y las series españolas.

Las entradas para las diferentes sesiones de Abycine 2026 ya están a la venta.

La programación completa y toda la información sobre el festival estarán disponibles en su página web oficial recientemente renovada: www.abycine.com