Abycine Lanza selecciona los siete proyectos que participarán en Impulso WIP 2026

Abycine Lanza ya tiene los siete proyectos seleccionados para participar en Impulso WIP 2026, el foro dedicado a largometrajes en fase avanzada de postproducción que volverá a convertir Albacete en punto de encuentro entre creadores y profesionales de la industria audiovisual.

La 11ª edición de Abycine Lanza, el Mercado del Audiovisual Independiente de Abycine, se celebrará del 20 al 23 de octubre, en el marco de la 28ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Albacete mientras que Impulso WIP tiene como objetivo acompañar a películas que afrontan la recta final de su proceso de creación, ofreciéndoles herramientas para definir su estrategia y presentar sus trabajos ante productores, distribuidores, agentes de ventas, programadores de festivales y otros profesionales nacionales e internacionales.

Los siete proyectos seleccionados

Los proyectos que formarán parte de Impulso WIP 2026 son:

‘Una cabeza en la pared’, de Manuel Manrique. Una producción de Kabiria Films, Inaudita, Sabina Films y Malas Compañías. El primer largometraje de Manrique parte del universo de su cortometraje homónimo y plantea un futuro en el que, tres años después de la abolición de los toros en España, un joven destinado a convertirse en figura del toreo trata de encontrar su lugar en un mundo que ya no tiene espacio para él.

‘Temporada Baixa’, de Marta Font Pascual. Producida por Ringo Media, supone el debut en el largometraje de una directora con experiencia en series como Intimidad y Respira. La película se adentra en la relación de un padre viudo y sus dos hijos durante un otoño marcado por los cambios, los silencios y la necesidad de reencontrarse.

‘Lóngquán’, de Adrià Guxens, producida por La Charito Films y Pausa Dramática Films. El largometraje sigue a Junyi, un bailarín catalán de origen chino que regresa a China después de casi tres décadas de distancia emocional con sus raíces para reencontrarse con su abuela y afrontar una identidad construida entre dos culturas. Un proyecto seleccionado gracias a la colaboración con MAFIZ.

‘Material de Guerra Capturado al Enemigo’, de Nacho Ruiz Capillas, una producción de The Aurora Project Entertainment, Blended Art Space, Filmolan, Terranova Films y Oh My Gomez!. El reconocido montador, ganador del Goya por Los Otros, debuta en la dirección con un documental que parte del hallazgo de 6.000 negativos inéditos realizados por su abuelo durante la Guerra Civil para abordar la memoria familiar, el exilio y la fragilidad de los recuerdos.

‘El Canal de la Mancha’, de Daniel Sánchez López, producida por Suspiria Films, Clapham Films, La Charito Films, Sirimiri Films y The Other Film. Ambientada en un pueblo manchego, narra la amistad de Lara y Roque, dos adolescentes que buscan su identidad y su lugar en un entorno atravesado por la tradición, el desarraigo, la diversidad y sus propios deseos de futuro. El proyecto continúa así su recorrido dentro de Abycine Lanza después de haber formado parte de Impulso CMM Desarrollo en 2024.

‘Hora Nona’, de Jorge Moreno y Matías Uris, producida por Opa Films, Batiak Films, Boogaloo Films, Silberfluss y Cabiria. Este documental parte de un viejo rumor en un pequeño pueblo de La Mancha —la historia de un hombre que habría sido enterrado en su propia cama— para construir un juego entre realidad, ficción y memoria colectiva en torno a la idiosincrasia del medio rural.

‘La vida después’, de Clara Santaolaya, producida por Capitán Araña, Batiak Films, Guion Alto, La Soga Producciones, Palco Films y Suena Perú. La película aborda la relación entre Lena, una joven que regresa al hogar familiar en medio de una crisis emocional, y su abuelo Juan, que se convierte en su refugio en un relato sobre los cuidados, la familia y las segundas oportunidades.

La selección vuelve a mostrar la diversidad creativa del cine independiente que caracteriza a Abycine Lanza, reuniendo ficción y documental, primeras películas y cineastas con una amplia trayectoria profesional, así como historias que abordan cuestiones como la identidad, la memoria, el territorio, las relaciones familiares, el mundo rural o la pertenencia.

Durante las jornadas de Abycine Lanza, los equipos seleccionados tendrán la oportunidad de presentar sus películas ante profesionales de la industria, además de participar en sesiones de pitch, encuentros profesionales y reuniones one to one con agentes de ventas, distribuidoras, festivales y mercados audiovisuales.