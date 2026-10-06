'¿Se me escucha?' será el primer festival nacional de podcast de Albacete

La Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha en Madrid acogió la presentación de “¿Se me escucha?”, el I Festival Nacional de Podcast de Albacete, una iniciativa que celebrará su primera edición el próximo 7 de noviembre en el Teatro Circo de la capital albaceteña y que cuenta con el apoyo de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Albacete.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, puso en valor la incorporación de este festival a la programación de la ciudad y la oportunidad que supone para Albacete acoger, por primera vez, un encuentro de carácter nacional dedicado al mundo del podcast.

Serrallé señalaba que “una ciudad culturalmente viva también tiene que estar pendiente de los nuevos formatos y de las nuevas maneras que tiene el público de acercarse a la creación”, defendiendo que la política cultural debe ser capaz de “acompañar los cambios y abrir espacio a nuevos formatos”. En este sentido, destacaba que el podcast constituye ya una realidad consolidada, con una comunidad de creadores y oyentes y una industria propia, por lo que “Albacete no quiere ser solamente espectadora de esa realidad, sino también formar parte”.

Nuteco y Yes we cast

La responsable municipal de Cultura agradeció a Nuteco y a Yes We Cast su iniciativa y su apuesta por situar Albacete como sede de esta primera edición, así como su capacidad para reunir en una misma jornada a proyectos de referencia nacional y a creadores vinculados a la ciudad. La concejala afirmó que “estamos ante una propuesta nueva para nuestra ciudad, y precisamente por eso tiene tanto valor”, señalando, en este sentido, que el festival contribuye a ampliar el ecosistema cultural de Albacete y a incorporar nuevos lenguajes a una programación que ya cuenta con citas consolidadas en ámbitos como la música, el cine o el teatro.

Uno de los aspectos que quiso destacar especialmente Serrallé es la apuesta del festival por el talento local, apuntando que “si un festival nacional se celebra en Albacete, lo lógico es que Albacete no sea solamente el lugar donde ocurre, sino también parte de lo que ocurre”. En este sentido, ha valorado que la programación permita compartir espacio a algunos de los podcasts con mayor audiencia de España con proyectos sonoros nacidos en Albacete, generando además un espacio de encuentro entre creadores, profesionales y público.

I Festival Nacional de Podcast “¿Se me escucha?”

El festival se celebrará el sábado 7 de noviembre en el Teatro Circo de Albacete y reunirá en su escenario principal a Álex Clavero y Raquel Piqueras, Terrores Nocturnos, La Escóbula de la Brújula y Concepto Sentido. De forma paralela, la Sala Pepe Isbert acogerá un segundo escenario de acceso gratuito con la participación de Casus Belli y El Abrazo del Oso, junto a los proyectos locales Travesura Realizada, Cerveceando Podcast, El Sótano de Marty & Doc y Made In Albacete.

“¿Se me escucha?” nace con la vocación de convertir Albacete en un punto de encuentro para los aficionados al podcast y para la propia industria del audio en España, reforzando la capacidad de la ciudad para acoger nuevas propuestas culturales y eventos de ámbito nacional.

La iniciativa está organizada por la agencia de marketing albaceteña Nuteco y la productora Yes We Cast. Nuteco cuenta con 18 años de experiencia en el ámbito de la comunicación y la publicidad y ha estado vinculada al desarrollo del podcasting en la ciudad, mientras que Yes We Cast es una productora especializada en podcasts, reconocida con un Premio Ondas Global del Podcast al mejor branded podcast por Hotel Jorge Juan y con otros premios y nominaciones por proyectos como El Guerrillero y Vivir y morir en Gaza.

Las entradas para la jornada del escenario principal ya están a la venta a través de la página oficial del festival, mientras que el acceso al escenario de la Sala Pepe Isbert será gratuito. De esta manera, la primera edición de “¿Se me escucha?” combinará propuestas de referencia nacional con el talento generado en Albacete y ofrecerá al público diferentes formas de acercarse a un formato que continúa ampliando su presencia dentro del panorama cultural y audiovisual.