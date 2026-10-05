La Banda Sinfónica Municipal 'jugará' con otras disciplinas en sus conciertos

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, presentó junto al director de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, Luis Miguel Abello, la nueva temporada Otoño-Invierno de la formación, que bajo el título ‘Monográficos’ ofrecerá cinco conciertos en el Teatro Circo entre los meses de octubre y diciembre, con una programación que reúne grandes obras del repertorio sinfónico y la participación de destacadas figuras de la música y la cultura.

Serrallé dstacóque esta nueva programación “vuelve a demostrar la extraordinaria capacidad de nuestra Banda para crecer, asumir nuevos retos artísticos y ofrecer al público propuestas ambiciosas sin perder el vínculo con una ciudad que la siente como algo propio”, poniendo en valor una formación fundada en 1859 y profesionalizada en 1991 que constituye “una parte fundamental de la historia cultural de Albacete y, al mismo tiempo, uno de nuestros mejores ejemplos de cómo tradición e innovación pueden avanzar de la mano”.

En este sentido, señaló que la temporada ‘Monográficos’ refleja esa vocación de excelencia y la voluntad de seguir ampliando horizontes, con cinco propuestas concebidas para acercar al público diferentes lenguajes y universos musicales. Una programación que, en palabras de la concejala, “es de primer nivel” y que contará con personalidades como Pedro Piqueras, José Suñer-Oriola y Johan de Meij, además del saxofonista albaceteño Tomás Jerez Munera.

Nueva temporada Otoño-Invierno de la Banda Sinfónica Municipal

La temporada comenzo ayer y la segunda cita tendrá lugar el domingo 18 de octubre, también a las 12:00 horas, con el monográfico dedicado al compositor José Suñer-Oriola, ‘El Jardín de Hera’. Suñer-Oriola participará como compositor y director invitado junto al director titular, Luis Miguel Abello Blanco, en una propuesta que permitirá al público acercarse al lenguaje musical de uno de los nombres destacados del repertorio contemporáneo.

El jueves 5 de noviembre, a las 19:30 horas, llegará uno de los momentos destacados de la temporada con ‘Pinturas en la Música’, monográfico dedicado a Johan de Meij, figura internacional de la música para banda sinfónica, que se pondrá al frente de la BSMA para dirigir sus composiciones. El concierto contará además con el saxofonista albaceteño Tomás Jerez Munera como solista e incluirá el estreno en España de ‘Mondriaan’, uno de los principales hitos de esta programación.

La programación continuará el domingo 22 de noviembre, a las 12:00 horas, con el Concierto Extraordinario de Santa Cecilia, ‘Ecos y mitos, Piedra y Leyenda y del Cáucaso al Mediterráneo’, dirigido por Luis Miguel Abello Blanco, con una propuesta que recorrerá diferentes paisajes y tradiciones musicales, desde las leyendas del Cáucaso hasta el repertorio mediterráneo.

La temporada Otoño-Invierno concluirá el domingo 13 de diciembre, a las 12:00 horas, con ‘Teatro y Destino’, un monográfico de transcripciones que recorrerá obras de Chapí y Verdi y culminará con la Sinfonía número 6 ‘Patética’ de Piotr Ilich Chaikovski, nuevamente bajo la dirección titular de Luis Miguel Abello Blanco.