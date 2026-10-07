La temporada 45

Onda Cero Cantabria publica la revista del Racing de Santander para seguir la nueva temporada

La publicación ya se encuentra disponible de forma gratuita en la emisora de Onda Cero en Santander

Alicia Real

Santander |

Imagen de archivo de El Sardinero, el campo del Racing de Santander.
Imagen de archivo de El Sardinero, el campo del Racing de Santander. | Europa Press

Onda Cero Cantabria publica su tradicional revista monográfica dedicada al Racing de Santander, una publicación imprescindible para todos los aficionados verdiblancos que deseen seguir al detalle la andadura del equipo en la categoría de oro del fútbol español.

En las páginas de la revista, los lectores podrán encontrar un análisis pormenorizado de la plantilla del Racing de Santander, con fichas detalladas de cada uno de los jugadores y del cuerpo técnico.

Además, la guía incluye el calendario íntegro de la Liga de Primera División, permitiendo a los seguidores consultar jornada a jornada todos los enfrentamientos y rivales a los que se medirá el cuadro santanderino a lo largo del campeonato.

La publicación ya se encuentra disponible de forma gratuita en la emisora de Onda Cero en Santander.

También se puede ver aquí en su versión digital.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid