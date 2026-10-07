Onda Cero Cantabria publica la revista del Racing de Santander para seguir la nueva temporada

Onda Cero Cantabria publica su tradicional revista monográfica dedicada al Racing de Santander, una publicación imprescindible para todos los aficionados verdiblancos que deseen seguir al detalle la andadura del equipo en la categoría de oro del fútbol español.

En las páginas de la revista, los lectores podrán encontrar un análisis pormenorizado de la plantilla del Racing de Santander, con fichas detalladas de cada uno de los jugadores y del cuerpo técnico.

Además, la guía incluye el calendario íntegro de la Liga de Primera División, permitiendo a los seguidores consultar jornada a jornada todos los enfrentamientos y rivales a los que se medirá el cuadro santanderino a lo largo del campeonato.

La publicación ya se encuentra disponible de forma gratuita en la emisora de Onda Cero en Santander.

También se puede ver aquí en su versión digital.