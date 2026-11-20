El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles la resolución de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio por la que se establece el calendario de fiestas nacionales, autonómicas y locales para 2027 en la comunidad autónoma, de tal manera que el año que viene habrá 12 días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables, con cuatro puentes.

En concreto, serán festivos el 1 de enero, Año Nuevo (viernes); 6 de enero, Reyes (miércoles); 25 y 26 de marzo, Jueves Santo y Viernes Santo; 1 de mayo, Fiesta del Trabajo (sábado); 28 de julio, Día de las Instituciones de Cantabria (miércoles); 15 de septiembre, La Bien Aparecida (miércoles); 12 de octubre, Fiesta Nacional de España (martes); 1 de noviembre, Todos los Santos (lunes); 6 de diciembre, la Constitución (lunes); 8 de diciembre, Inmaculada Concepción (miércoles), y 25 de diciembre, Navidad (sábado).

De esta forma, en 2027 habrá un total de cuatro puentes en Cantabria, uno menos que este año: el 1 de enero, Año Nuevo (viernes); 6 de enero, Reyes (miércoles); 25 y 26 de marzo, Jueves Santo y Viernes Santo; 1 de noviembre, Todos los Santos (lunes), y el 6 de diciembre, la Constitución (lunes).

Asimismo, la proximidad entre el Día de la Constitución (6 de diciembre) y la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) permitirá que aquellos municipios que establezcan una de sus fiestas locales el 7 de diciembre puedan disfrutar de un periodo continuado de cinco días de descanso.

Además, se mantienen como fiestas propias de la Comunidad Autónoma, por su carácter simbólico, el 28 de julio (miércoles), Día de las Instituciones de Cantabria, y por su carácter de tradicional, el 15 de septiembre (miércoles), festividad de la Bien Aparecida.

Una de las novedades del nuevo calendario es que en 2027 se sustituye la festividad de Santiago, 25 de julio, que cae en domingo, por el Día de las Instituciones, 28 de julio, así como el Día de la Asunción, 15 de agosto, que cae en domingo, por la Bien Aparecida, 15 de septiembre.