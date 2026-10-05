Sasga Yachts, de la tradición del llaüt a exportar el 80% de su producción: Premio Onda Cero Menorca de Economía y Empresa

El astillero menorquín Sasga Yachts ha sido distinguido con el Premio Onda Cero Menorca 2026 en la categoría de Economía y Empresa. La gala de entrega del galardón tendrá lugar el próximo 21 de octubre a las 19:00 horas en el Teatre Principal de Maó.

Fundado en 1978 por Juan Sastre Bernat bajo el nombre de Astilleros Menorca, el proyecto empresarial dio sus primeros pasos inspirándose en los tradicionales llaüts menorquines. En 1997 nació la emblemática gama Menorquin Yachts, caracterizada por la comodidad, la estabilidad, el espacio y un cuidado diseño mediterráneo que combina la tradición náutica de la isla con la construcción moderna de embarcaciones.

En declaraciones a los micrófonos de Onda Cero Menorca, José Luis Sastre, responsable de la firma, ha expresado su gratitud por este reconocimiento. Sastre ha hecho repaso de los 48 años de trayectoria del astillero, destacando la superación de diversas crisis y la consolidación de una marca que hoy en día exporta el 80% de su producción a países como Italia, Francia, Croacia, Alemania, Reino Unido, Japón o Estados Unidos.

Actualmente, Sasga Yachts cuenta con una plantilla de unos 70 trabajadores y afronta retos de futuro como el relevo generacional y la dinamización de la industria náutica local, reivindicando el peso estratégico y la tradición del sector industrial en Menorca.