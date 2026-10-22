¡Ya puedes ver el vídeo completo de la gala de los Premios Onda Menorca 2026!

Los Premios Onda Cero Menorca cumplen quince años de trayectoria en la isla y lo hacen por todo lo alto. La gala de esta XV edición se ha consolidado como la gran cita de la sociedad menorquina, reuniendo a personalidades, entidades y proyectos que vertebran el tejido social, económico, cultural y medioambiental del territorio. La ceremonia estuvo presentada por los periodistas de la casa María Cortés e Iván Martín, mientras que el toque musical de la velada corrió a cargo de Frank, Ernest y Biel, integrantes del grupo Pèl de Gall.

Entre los galardonados de esta edición tan especial, en la categoría de Turismo se distinguió al agroturismo Biniatram, uno de los pioneros del turismo rural en Menorca por combinar la conservación del patrimonio y el entorno natural con la actividad agrícola, ganadera y la promoción del producto local. El premio de Deportes recayó en El Joc Maonès por preservar esta disciplina autóctona de lucha y arte marcial vinculada a la historia marinera de Maó, mientras que en Educación destacó el CEIP Antoni Juan Alemany de Maó por su modelo integrador de la Educación Primaria con la formación musical de Conservatorio.

Por su parte, el proyecto de Can Aguedet, en Es Mercadal, obtuvo el galardón de Iniciativa Social e Inclusión 2026 por su modelo de integración laboral y social de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, uniendo gastronomía tradicional, formación y desarrollo comunitario. En la categoría de Solidaridad, el jurado reconoció a Asunta Vivó Cavaller por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la cooperación internacional, especialmente como secretaria general de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. En Economía y Empresa, la ganadora fue la firma Sasga Yachts por su innovación y proyección internacional al modernizar el tradicional llaüt menorquín mediante artesanía náutica, tecnología y diseño.

El comercio de proximidad también tuvo su protagonismo con el premio de Comercio Local a Ca Na Magdalena, establecimiento emblemático de Sant Climent reconocido por su arraigo comunitario y su contribución al comercio tradicional. El compromiso ecológico se premió en la categoría de Medio Ambiente con el reconocimiento a Les Salines de la Concepció, en Fornells, por recuperar la última salina tradicional activa de la isla combinando la producción artesanal con la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental.

En el ámbito gastronómico, el restaurante Cap Roig, en Sa Mesquida, se alzó con el premio de Gastronomía como referente de la cocina marinera por la calidad de sus pescados y mariscos frente al mar. El premio de Fiestas y Tradiciones distinguió a Vicent Pons y Sebastià Ameller (Els Carboners de Menorca) por recuperar la elaboración artesanal de carbón vegetal mediante las tradicionales sitges. Asimismo, en Cultura, Joventuts Musicals de Menorca recibió el galardón por su labor de promoción de la música clásica y el apoyo a jóvenes intérpretes, destacando la unión de sus cuatro asociaciones en un proyecto común. Por último, en Salud, el premio fue para el Centro de Salud Canal Salat de Ciutadella por su innovadora iniciativa de atención domiciliaria en bicicleta, fomentando una asistencia ágil, sostenible y activa.

El broche de oro de la velada lo puso el Premio de Honor, concedido de manera excepcional y por unanimidad del jurado a Vicente Cajuso, en reconocimiento a su dilatada trayectoria y a su incansable compromiso con el tejido económico y social de Menorca, especialmente con el comercio local.

Esta XV edición de los Premios Onda Cero Menorca ha contado con el apoyo del Consell Insular de Menorca como colaborador institucional global, y de AUDÍFONOS SIGNIA y TRABLISA como patrocinadores globales. Asimismo, la gala ha sido posible gracias al patrocinio de Centre Auditiu Menorca, Náutica Reynés, el Consejo Regulador de la D.O. Queso Mahón-Menorca, Mascaró Morera, Destilerías Xoriguer, Viatges Magón, Obramat, PalliserPro, Cámara de Comercio de Menorca, Tiendas Beb’s, Construcciones y Servicios Antonio y Diego y el Centro de Educación Superior Felipe Moreno-Nebrija, junto a la colaboración de los ayuntamientos de Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Alaior, Maó, Es Castell y Sant Lluís, además de Artiem Hotels, De Vins Menorca, El Paladar, Decohogalia Origins, Menorca Events, Diari Menorca, Es Bosc y la Fundación del Teatre Principal de Maó.