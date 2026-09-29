Els Carboners de Menorca, el Joc Maonès, las Salines de la Concepció y les Joventuts Musicals de Menorca, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Menorca 2026

Atresmedia Radio hace público el fallo del jurado de la decimoquinta edición de los Premios Onda Cero Menorca 2026.

El jurado ha reconocido en la categoría de Turismo al agroturismo de Biniatram. En la categoría de Turismo se destaca el agroturismo de Biniatram por ser uno de los pioneros del turismo rural en Menorca. Situado en una finca tradicional cerca de Ciutadella, combina la conservación del patrimonio arquitectónico y el entorno natural menorquín con la actividad agrícola y ganadera. Además, ha sido reconocido por su compromiso con la sostenibilidad, la puesta en valor del producto local y la experiencia auténtica de alojamiento en la isla.

En Deportes se reconoce el Joc Maonès, una disciplina de lucha y arte marcial autóctona de Menorca nacida en el puerto de Maó. Caracterizada por su sistema propio de golpes, esquivas y agarres surgidos de las antiguas disputas marineras, destaca como una manifestación única del patrimonio cultural inmaterial y de la historia deportiva tradicional de Menorca.

En la categoría de Educación se destaca el CEIP Antoni Juan Alemany por ser el primer colegio de Menorca en integrar las enseñanzas de Educación Primaria con la formación musical de Conservatorio. Situado en Maó, este centro pionero permite a su alumnado compaginar los estudios reglados con una formación musical profesional desde edades tempranas, consolidándose como un referente de innovación pedagógica en la isla.

Otro de los ganadores de este año ha sido el proyecto de Can Aguedet, Premio de Iniciativa Social e Inclusión 2026. Distinguido por su compromiso con la integración laboral y social de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, este emblemático espacio en Es Mercadal combina la gastronomía tradicional menorquina con un modelo pionero de formación, inclusión y desarrollo comunitario.

En la categoría de Solidaridad se destaca la figura de Asunta Vivó Cavaller por su incansable trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la cooperación internacional. Desde 2010, desarrolla su trayectoria profesional vinculada a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM). Desde los primeros años de la organización ha ejercido como secretaria general, participando en su labor de diplomacia internacional y defensa de los derechos humanos. La CIPM tiene su sede en Madrid desde 2016 y trabaja para impulsar la abolición de la pena de muerte y evitar ejecuciones en aquellos países donde todavía se aplica.

La empresa Sasga Yachts es el ganador del premio de Economía y Empresa este 2026. Un referente de la industria naval en Menorca. Destacado por su capacidad de innovación y su éxito en la exportación internacional, este astillero ha sabido modernizar el tradicional Llaüt menorquín transformándolo en una embarcación de recreo de alta gama, combinando la artesanía náutica de la isla con la última tecnología y el diseño de vanguardia.

En la categoría de Comercio Local se premia la trayectoria de Ca Na Magdalena, un establecimiento emblemático situado en Sant Climent. Reconocido como un pilar fundamental de la vida comunitaria y del tejido comercial de la localidad, destaca por su dedicación a la atención de proximidad, el arraigo con la población rural y el mantenimiento de la tradición del comercio tradicional menorquín.

En la categoría de Medio Ambiente el jurado ha decidido premiar en la categoría a Las Salines de la Concepció. Un enclave natural único situado en Fornells. Reconocido por la recuperación y puesta en valor de la última salina tradicional activa de Menorca, combina la producción artesanal de sal ecológica con la preservación de la biodiversidad, la educación ambiental y la conservación del patrimonio paisajístico del Parque Natural de s'Albufera des Grau.

Los Premios Onda Cero Menorca entregan de nuevo en esta edición un galardón a la Gastronomía. Se trata del restaurante Cap Roig, un verdadero icono culinario situado en Sa Mesquida. Ubicado sobre los acantilados con vistas al mar, destaca por su excelencia en la cocina marinera tradicional menorquina, la frescura de sus pescados y mariscos de la isla y su arraigada trayectoria como uno de los referentes gastronómicos más emblemáticos de Menorca.

El premio de Fiestas y Tradiciones 2026 ha recaído en los Carboners de Menorca Vicent Pons y Sebastià Ameller. Destacados por su esfuerzo en la recuperación y divulgación del antiguo oficio artesanal de la elaboración del carbón vegetal mediante sitges, su trabajo pone en valor la etnografía local, la cultura popular y el mantenimiento de las costumbres de la Menorca rural.

En la categoría de Cultura se concede el premio a Joventuts Musicals de Menorca (JJMM). Se reconoce su histórica labor en la promoción de la música clásica, el fomento del talento de jóvenes intérpretes y la descentralización de la oferta cultural en la isla, destacando especialmente por la organización de ciclos y festivales emblemáticos. El jurado ha valorado especialmente el trabajo realizado en los últimos años para aunar objetivos y sumar esfuerzos. Las cuatro asociaciones que anteriormente trabajaban de manera independiente comparten hoy un proyecto común, manteniendo al mismo tiempo sus propias iniciativas y aportaciones.

En Salud se destaca la iniciativa de atención domiciliaria en bicicleta llevada a cabo por el Centro de Salud Canal Salat de Ciutadella. Este proyecto innovador promueve un modelo de asistencia médica y de enfermería sostenible, ágil y saludable, que facilita los desplazamientos de los profesionales por el casco urbano a la vez que fomenta la movilidad activa y el cuidado del medio ambiente en la comunidad.

Finalmente, el Premio de Honor, otorgado de forma excepcional únicamente bajo la unanimidad del jurado, se reconoce la distinguida figura de Vicente Cajuso. Este galardón rinde homenaje a la sobresaliente trayectoria y su incansable compromiso con el tejido económico y social de la isla, destacando de manera muy especial su estrecho vínculo con el comercio local y de proximidad como motor de desarrollo y cohesión en la comunidad menorquina.

Sobre los Premios Onda Cero

Los Premios Onda Cero Menorca cumplen quince años de vida en su edición Menorquina y lo hacen por todo lo alto. La entrega será en la tradicional gala que tendrá lugar un año más en el Teatre Principal de Maó, donde se reconocerá a personas, asociaciones, entidades y proyectos de diferentes ámbitos de la sociedad menorquina.

En esta edición los Premios Onda Cero Menorca se fijan en proyectos nacidos, creados y ejecutados en la isla, así como en personas que son un ejemplo para las nuevas generaciones e iniciativas, que han logrado hacerse un espacio en la sociedad menorquina.

La gala de entrega de los XV Premios Onda Cero Menorca tendrá lugar el miércoles, 21 de octubre, a las 19.00 horas, y llenará el Teatre Principal de Maó.

Los periodistas de Onda Cero, María Cortés e Iván Martín, serán los presentadores de la ceremonia de entrega de estos premios. No faltará la música que este año correrá a cargo de Frank, Ernest y Biel (Pèl de Gall)

El secretario del jurado y director regional de Atresmedia Radio y Onda Cero Illes Balears, Juan Carlos Enrique, ha destacado, tras el rotundo éxito de las últimas ediciones de los Premios Onda Cero Menorca, la importancia de estos galardones que tienen el objetivo de “señalar en positivo a aquellas personas y colectivos que contribuyen a hacer de la nuestra una sociedad mejor”.

Los galardones de los XV Premios Onda Cero Menorca están patrocinados por Centre Auditiu Menorca, Náutica Reynés, Consejo Regulador de la D.O. Queso Mahón-Menorca, Mascaró Morera, Destilerías Xoriguer, Viatges Magón, Obramat, PalliserPro, Cámara de Comercio de Menorca, Tiendas Beb´s, Construcciones y servicios Antonio y Diego y el Centro de educación superior Felipe Moreno – Nebrija.

El Consell Insular de Menorca es el colaborador global institucional. AUDÍFONOS SIGNIA y TRABLISA, son los patrocinadores globales de esta nueva edición.

Estos premios cuentan también con el apoyo de los ayuntamientos de Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Alaior, Maó, Es Castell y Sant Lluís.

Además, colaboran en la organización de la gala de este año Artiem Hotels, De Vins Menorca, El Paladar, Decohogalia Origins, Menorca Events, Diari Menorca, Es Bosc y la Fundación del Teatre Principal de Maó.