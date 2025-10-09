¡¡Ya puedes ver el vídeo completo de la gala de los Premios Onda Menorca 2025!!

Nuevo éxito de convocatoria y espacio de reconocimiento el que se vivió anoche en el Teatre Principal de Maó con la decimocuarta edición de los Premios Onda Cero Menorca 2025. El restaurante Sa Llagosta en Gastronomía, Pilar Benejam en Educación, la Fortaleza de La Mola en Turismo, el Fòrum 3 Mil·leni en Iniciativa Social, la Asociación Española Contra el Cáncer en Solidaridad, Cas Xifoner en Comercio Local, els Paredadors de Menorca en Fiestas y Tradiciones, Trobades Camus en Cultura, Sea Jeys en Medio Ambiente, Sagitario Hotels en Economía y Empresa, Elsa Pons en Deporte y 'Al teu costat' en Salud fueron los galardonados de esta edición.

También dirigieron unas palabras al público el conseller del Mar y del Ciclo del Agua del Govern Balear, Juan Manuel Lafuente, el alcalde de Maó, Hèctor Pons, así como el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca.

Los periodistas de Onda Cero, María Cortés e Iván Martín, ha sido los presentadores de la ceremonia de entrega de estos premios en los que no faltó la música, a cargo de la joven y talentosa artista local Roser Riudavets.

Los galardones de los XIV Premios Onda Cero Menorca están patrocinados por Palau Gestión Integral, Infotelecom, Centre Auditiu Menorca, Ona Energies, Náutica Reynés, Consejo Regulador de la D.O. Queso Mahón-Menorca, Mascaró Morera, Destilerías Xoriguer, Viatges Magón, Obramat, PalliserPro y Cámara de Comercio de Menorca.

El Consell Insular de Menorca es el colaborador global institucional. AUTOS MAGON, concesionario TOYOTA en Menorca y TRABLISA, son los patrocinadores globales de esta nueva edición.

Estos premios cuentan también con el apoyo de los ayuntamientos de Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Alaior, Ciutadella, Maó, Es Castell y Sant Lluís.

Además, colaboran en la organización de la gala de este año Artiem Hotels, De Vins Menorca, Quely, El Paladar, Hipermueble, Menorca Events, Diari Menorca, Es Bosc y la Fundación del Teatre Principal de Maó.