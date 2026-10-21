El restaurante Cap Roig, Premio Gastronomía Onda Cero Menorca 2026 por su trayectoria y cocina marinera

El restaurante Cap Roig, ubicado en Sa Mesquida, ha sido galardonado con el Premio Gastronomía Onda Cero Menorca 2026 en reconocimiento a sus más de cuatro décadas de excelencia culinaria y su arraigada trayectoria como uno de los referentes gastronómicos más emblemáticos de la isla.

En el programa Más de uno Menorca, los hermanos Climent y Tòfol Olives, propietarios del establecimiento, compartieron su satisfacción por este galardón: "Todo lo que sean reconocimientos siempre hace ilusión. Tenemos una clientela local muy fiel que nos ha acompañado a lo largo de los años y eso es lo que nos hace estar donde estamos".

Especializado en cocina mediterránea, pescado fresco, mariscos y arroces con vistas al mar, Cap Roig abrió sus puertas en 1983. Su historia comenzó como una apuesta impulsada por la familia, con el asesoramiento inicial de su tío Nito, uno de los fundadores del histórico restaurante El Trèbol en Cales Fonts.

A pesar de los recelos iniciales por la distancia de Sa Mesquida en aquella época, el proyecto se consolidó gracias al compromiso con la máxima calidad en el producto local. Durante la entrevista, los hermanos Olives abordaron la realidad del sector hostelero actual.

Explicaron que, ante el notable incremento en los costes de la materia prima —especialmente en el pescado fresco y el marisco local— y el trabajo que requiere este tipo de cocina, la gestión exige una rigurosa labor de ajuste y control de costes.

Asimismo, destacaron la dificultad para encontrar personal cualificado en la isla y la decisión de mantener la plantilla durante los meses de menor actividad como una inversión fundamental para garantizar un servicio de excelencia en temporada alta. Pese a haber finalizado recientemente la temporada tras unos meses de intensa actividad, Cap Roig mantiene su esencia intacta, rechazando ofertas para eventos privados con el fin de preservar su identidad de restaurante familiar.