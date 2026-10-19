El CEIP Antoni Joan Alemany de Maó, galardonado con el Premio Educación de Onda Cero Menorca 2026

El Centro Integrado de Enseñanzas Elementales de Música (CIEEM) Antoni Joan Alemany de Maó ha sido galardonado con el Premio de Educación Onda Cero Menorca 2026.

La jefa de estudios del centro, Mari Pons, ha visitado los estudios de Onda Cero Menorca durante el programa Más de uno Menorca para compartir su satisfacción y explicar los detalles de este pionero proyecto pedagógico. El centro cuenta con una trayectoria que se remonta a 2017 a través del proyecto musical «Quatre Cordes», impulsado en colaboración con el Ayuntamiento de Maó y Joventuts Musicals. Esta iniciativa ha permitido que el alumnado aprenda a tocar instrumentos de cuerda como el violín y el violonchelo desde las aulas de educación primaria.

A propuesta de la Conselleria d'Educació, el centro dio un paso más para convertirse en un centro integrado que unifica la formación académica ordinaria y la educación musical reglada. Según explicó Mari Pons, la filosofía principal del proyecto busca acercar la música y la enseñanza artística a todo el alumnado, promoviendo la convivencia, el trabajo en equipo y la cohesión social en un colegio de reducidas dimensiones que escolariza a unos 190 alumnos.

A partir de tercer curso de educación primaria, el alumnado que accede a la vía reglada combina las asignaturas ordinarias con la formación del conservatorio, impartida por profesorado especializado. La estructura curricular permite que los estudiantes cursen asignaturas como lenguaje musical, coro y práctica instrumental (individual y colectiva), además de incorporarse a la orquesta o banda del centro en los últimos cursos. Para las familias o alumnos que optan por no seguir la vía reglada tras la prueba de acceso, el centro mantiene la vía no reglada. En esta modalidad se imparte la asignatura regular de música e integración en el coro, con la intención de mantener la continuidad del proyecto «Quatre Cordes».

Al finalizar sexto de primaria, los estudiantes completan el cuarto curso de enseñanzas elementales de música, lo que les habilita para continuar sus estudios en el conservatorio o compaginar la música con la educación secundaria en institutos adscritos como el IES Pasqual Calbó.