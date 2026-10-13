Can Na Magdalena recibe el Premio Onda Cero Menorca de Comercio Local por sus más de 75 años de trayectoria

El emblemático comercio Can Na Magdalena, situado en la calle Sant Jaume de Sant Climent, ha sido reconocido con el Premio Onda Cero Menorca 2026 en la categoría de Comercio Local.

Este galardón pone en valor sus más de 75 años de historia y su dedicación como pilar fundamental para la vida comunitaria del pueblo. El establecimiento, dirigido actualmente por Pere Pons, fue fundado por su abuela hace más de siete décadas y posteriormente mantenido por su padre, Juan Francisco Pons.

Lo que comenzó en una pequeña habitación donde se ofrecían servicios de manicura o mercería, ha evolucionado hasta convertirse en un punto de referencia donde se puede encontrar desde prensa, ferretería y mercería, hasta perfumería o corsetería.

En una entrevista concedida a Onda Cero Menorca, Juan Francisco y Pere Pons han mostrado su sorpresa y agradecimiento por el reconocimiento. Asimismo, han destacado la importancia de mantener vivo el comercio de proximidad en los pueblos: "Un pueblo sin comercio se queda como un dormitorio, no hay vida. Cuanto más comercio hay, más vivo está el pueblo", ha afirmado Pere Pons.

A pesar de los retos actuales del sector, como la competencia de internet o la falta de relevo generacional en el comercio tradicional, Can Na Magdalena mantiene su actividad durante todo el año ofreciendo un servicio de atención cercana a los vecinos de Sant Climent y de los alrededores. La entrega de los galardones tendrá lugar durante la gala de la XV edición de los Premios Onda Cero Menorca, que se celebrará el lunes 21 de octubre a las 19:00 horas en el Teatre Principal de Maó.