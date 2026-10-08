El Joc Maonès, reconocido con el Premio Deportes Onda Cero Menorca 2026

El Joc Maonès, la disciplina de lucha y arte marcial autóctona nacida en el puerto de Maó, ha sido galardonado con el Premio Onda Cero Menorca 2026 de Deporte. La entrega del reconocimiento se llevará a cabo durante la XV gala de los premios, que tendrá lugar el próximo 21 de octubre a las 19:00 horas en el Teatre Principal de Maó.

Esta disciplina de combate se caracteriza por un sistema propio de esquivas y agarres originado en las antiguas disputas marineras. Representa una manifestación única del patrimonio cultural inmaterial y de la historia deportiva tradicional de Menorca. Tras resurgir en los últimos años, la práctica cuenta actualmente con una treintena de participantes habituales.

En la entrevista realizada en Onda Cero Menorca, Ignasi Jover, representante y promotor del Joc Maonès, compartió detalles sobre los orígenes, la situación actual y los proyectos de futuro de este arte marcial. La tradición oral relata que las técnicas surgieron de los enfrentamientos entre marineros de buques mercantes o militares que llegaban a Maó y los luchadores locales. Con el tiempo, se fueron recopilando y adaptando diversas llaves e influencias hasta consolidar un estilo propio. Para asegurar la continuidad de esta disciplina, se han impulsado formaciones dirigidas al profesorado de educación física y talleres escolares para acercar el deporte a los más jóvenes.

Tras formalizar recientemente su integración en la Federación Balear de Lucha, la organización trabaja en la elaboración de reglamentos y protocolos para estructurar combates y campeonatos oficiales de forma controlada. La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Maó para el uso de instalaciones en el polideportivo municipal, así como el respaldo puntual del Consell Insular. Jover agradeció el galardón otorgado por el jurado y subrayó que este reconocimiento visibiliza el trabajo realizado para preservar y difundir un legado deportivo y cultural único de la isla.