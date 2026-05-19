Una treintena de restaurantes participarán en la VI Ruta de la Hamburguesa Vermella Menorquina

Todo a punto para la VI Ruta de la Hamburguesa de Vermella Menorquina, evento que organiza la asociación de Ganaderos de Ganado Bovino de Raza Menorquina y Cómete Menorca.

El objetivo de la iniciativa es poner en valor la calidad de la carne autóctona mediante la elaboración de curiosas hamburguesas que se podrán degustar en una treintena de restaurantes de la isla.

El responsable de Cómete Menorca, Antoni Juaneda, ha enfatizado en Más de Uno Menorca la amplia variedad de locales que han apostado por participar en la propuesta culinaria. En este sentido, se podrán degustar las hamburguesas tanto en centros históricos como en urbanizaciones turísticas.

Además, este año la ruta cuenta con la colaboración de Graham Pearce, la cerveza de Menorca.