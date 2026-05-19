El CD Migjorn asciende a Tercera División y acompañará la próxima temporada al CD Mercadal

Resaca por todo lo alto en el CD Migjorn tras lograr este domingo el ascenso a Tercera División. Se trata del segundo ascenso a la tercera categoría del futbol español en tan solo tres años. Por este motivo, el entrenador del conjunto verdiblanco, Biel Medina, ha destacado a Más de Uno Menorca que se trata de un proyecto consolidado.

Medina es el principal artífice del éxito de este pequeño club que ha logrado movilizar a todo un pueblo. En este sentido, el técnico ha admitido que el apoyo recibido el año pasado, cuando los resultados no acompañaban, son precisamente los que ahora tienen más valor.

El futuro del CD Migjorn pasa ahora por consolidar el bloque del ascenso y reforzarlo en posiciones clave. El primer reto del club es renovar a Biel Medina, que se ha mostrado receptivo y abierto a continuar como entrenador del primer equipo.