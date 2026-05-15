Ferreries recupera el espíritu rural de la Fira de Sant Isidre con nuevas actividades y apoyo institucional

El municipio menorquín de Ferreries vuelve a apostar por sus raíces agrícolas con una nueva edición de la Fira de Sant Isidre, una cita que el Ayuntamiento ha consolidado como uno de los grandes eventos del calendario local. El alcalde, Pedro Pons, destacó durante una entrevista radiofónica el crecimiento y la buena acogida de una feria que combina tradición, dinamización económica y nuevas propuestas para todos los públicos.

Según explicó el edil, la recuperación de la Fira de Sant Isidre formaba parte de los objetivos del actual equipo de gobierno desde el inicio de la legislatura, con la intención de reforzar la identidad rural de Ferreries y recuperar una celebración históricamente vinculada al municipio.

La programación incluye actividades tradicionales y novedades como las “Olimpiadas Pagesas”, una propuesta lúdica inspirada en el mundo rural que ha despertado gran expectación entre vecinos y visitantes. También destacan concursos populares, exhibiciones y nuevas iniciativas que buscan atraer a públicos de distintas edades.

Pons subrayó además el impacto positivo que tiene la feria en la economía local, especialmente en sectores como la restauración, el comercio y los expositores participantes. El alcalde señaló que la intención del consistorio es consolidar la Fira de Sant Isidre y la Fira d’Artesania como los dos grandes eventos representativos de Ferreries.

La feria cuenta con respaldo institucional del Consell Insular de Menorca a través del Departamento de Fondos Europeos, que financia una parte importante de la organización del evento.

Además, Ferreries continúa ampliando su agenda cultural y de ocio con nuevas propuestas. El alcalde anunció que el municipio acogerá próximamente la primera muestra o congreso de tatuajes de Menorca, una iniciativa novedosa con la que el Ayuntamiento espera atraer visitantes y diversificar la oferta de actividades del municipio.