VIVIENDA

El Consell Insular de Menorca inicia el proceso para comprar viviendas privadas desocupadas para destinarlas a vivienda social

Los inmuebles serán incluidas en el programa de "Lloguer Segur"

Onda Cero Menorca

Menorca |

Rueda de Prensa en el Consell Insular
Rueda de Prensa en el Consell Insular | Onda Cero Menorca

A través de un formulario en la web del Consell Insular los propietarios de inmuebles que se encuentren desocupadas podrán ofertar sus inmuebles indicando los detalles de su inmueble y haciendo una propuesta económica.

Los inmuebles tendrán que tener unos requisitos como por ejemplo tener un mínimo de dos habitaciones.

El Consell indica que es una vía nueva para disponer de viviendas.

La compra de estos inmuebles actualmente no tiene un presupuesto cerrado y serán adquiridos con los remantes. Las ofertas serán valoradas por un tasador y se adquirirán según este informe.

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