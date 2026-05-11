Este Sant Joan contará con más de 400 efectivos y supondrá más de un millón de euros

Ciutadella prevé unas fiestas de Sant Joan con más de 400 efectivos de seguridad y un coste superior al millón de euros

La concejala de Fiestas de Ciudadela de Menorca, Ester Mascaró, ha asegurado a Onda Cero Menorca que el municipio ya tiene "prácticamente todo organizado" para las fiestas de Sant Joan, que este año volverán a movilizar un amplio dispositivo de seguridad y recursos municipales frente a la elevada afluencia de visitantes prevista.

La concejala también ha apuntado que la llegada de visitantes procedentes de Mallorca y Cataluña se ha estabilizado en los últimos años, con unas cifras similares a las de las últimas ediciones. Según ha indicado, el Ayuntamiento mantiene una buena relación con las navieras que operan entre islas, con convenios para facilitar desplazamientos vinculados a formación policial, emergencias y actividades culturales.

En cuanto a la seguridad, el dispositivo previsto para Sant Joan movilizará más de 400 efectivos entre policías locales de Menorca, Mallorca e Ibiza, Policía Nacional, Protección Civil y seguridad privada. Mascaró ha destacado que se trata del "dispositivo más grande que se mueve anualmente en las Islas Baleares" en un evento recurrente.

El coste económico de las fiestas sigue aumentando y supera ya el millón de euros, según ha reconocido la concejala. Sólo el presupuesto directo de la concejalía de Fiestas ronda los 700.000 euros, a los que se añaden horas extras, contrataciones externas y servicios extraordinarios.

Mascaró ha advertido que el incremento constante de los costes puede llegar a ser "inasumible" para el Ayuntamiento si se mantiene la tendencia actual. Entre los citados ejemplos, ha destacado el aumento del contrato sanitario extrahospitalario, que ha pasado de 42.000 a 70.000 euros anuales, así como el servicio de vigilancia privada, que se ha incrementado hasta los 160.000 euros. También se ha duplicado el coste de los seguros vinculados a la fiesta.

Ante esta situación, la concejala ha reclamado una mayor implicación del Govern Balear en la financiación de la seguridad de Sant Joan, argumentando que se trata de un evento de impacto supramunicipal. "Si queremos San Juan hoy en día, esto es lo que vale y esto es lo que cuesta", ha afirmado.

A pesar del aumento de los gastos, el Ayuntamiento defiende que muchos de los servicios incorporados son imprescindibles para garantizar la seguridad, movilidad y correcto desarrollo de las fiestas, especialmente en una celebración multitudinaria como Sant Joan.

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