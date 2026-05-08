Menorca acoge una nueva edición del Sine Dolore World Park con charlas gratuitas sobre el dolor crónico

Una nueva edición de las jornadas divulgativas del Sine Dolore World Park 2026. La iniciativa que acerca el conocimiento científico y médico sobre el dolor a la ciudadanía mediante charlas gratuitas y abiertas en todos los municipios de la isla.

El programa está dirigido a personas que conviven con dolor crónico, familiares, y cuidadores . Las actividades se desarrollarán en formato de mesas redondas.

Las sesiones comenzarán a las 19.30 horas y se desarrollarán simultáneamente en espacios municipales de los 8 municipios de Menorca

El Sine Dolore World Park 2026 incluye además un amplio calendario de actividades entre los días 7 y 10 de mayo.