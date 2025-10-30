MAS DE UNO MENORCA ESPECIAL PERSONAS MAYORES

El Club de Jubilados de Sant Lluís alcanza los 700 asociados y se convierte en uno de los más activos en Menorca

Se ha creado un calendario intergeneracional que cuenta con la participación de personas mayores y los niños y niñas del municipio

Iván Martín

Menorca |

El Ayuntamiento de Sant Lluís ha destacado la capacidad de movilización de las personas mayores en el municipio. Este hecho se atribuye a la junta directiva del Club de Jubilados del pueblo, entidad que cuenta con 700 personas asociadas.

Desde la institución avisan que la demanda crecerá en los próximos años a causa del cambio de modelo de vida de las últimas generaciones.

En Sant Lluís se ha creado una mesa de diálogo con todos los agentes implicados. La novedad es la elaboración de un calendario intergeneracional, basado en un recopilatorio de frases, textos y refranes menorquines, mientras que las portadas mensuales corren a cargo de los niños y niñas del municipio.

