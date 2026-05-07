LOCAL

El Conservatorio de Música de Mahón reclama acelerar la construcción de una nueva sede

Aseguran que así se podrá garantizar el crecimiento del alumnado

Onda Cero Menorca

Menorca |

El director de la institución educativa asegura que trabajan con límites de espacio, pero admiten a micrófonos de Onda Cero Menorca que ya se está trabajando para tener una nueva sede.

Reconocen que la falta de espacio limita tanto el crecimiento del alumnado como el desarrollo de las actividades musicales.

Carrillos ha explicado además que el anterior proyecto para la nueva infraestructura ha quedado definitivamente descartado y confirmó que actualmente se trabaja en una nueva propuesta ubicada en un solar situado al final des Cos de Gracia, junto a la rotonda del cementerio de Mahón.

Es uno de los temas que se ha tratado en la entrevista en 'Mas de Uno Menorca'

Puede escuchar la entrevista completa aqui

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