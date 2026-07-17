Joan Palliser se despide de su cargo de Caixer Batle en las fiestas de Sant Martí de Es Mercadal

El alcalde de Es Mercadal, Joan Palliser, afronta este fin de semana sus últimas fiestas de Sant Martí como Caixer Batle, poniendo fin al bienio al frente de la junta de caixers. Tras la intensa experiencia del año pasado, en la que se estrenó en el cargo, Palliser asegura llegar a esta edición "más tranquilo y relajado", con el deseo de que todo se desarrolle con la misma normalidad y éxito que en la anterior.

Las fiestas de este año contarán con momentos especialmente emotivos para la familia de Palliser. Entre las novedades de la comitiva destaca la participación de su sobrina, Judit Palliser, quien se estrenará en la colcada de Sant Martí como la integrante más joven del grupo. El alcalde ha expresado su ilusión por el hecho de que el domingo coincidan en la celebración él mismo, su hermano Toni Palliser, uno de los caixers más veteranos con 36 salidas, y su sobrina Judit: "Será muy bonito que el domingo salgamos los tres juntos desde casa de mis padres", ha señalado.

Cambios en el recorrido y homenaje a Francesc Ametller

La organización de las fiestas introduce este año un cambio en el recorrido del sábado para la recogida del caixer pagès. En lugar de realizar la vuelta en la misma calle, los caballos discurrirán por la calle Tramuntana tras conectar desde Sa Patanca. Esta modificación busca evitar que los jinetes tengan que cruzarse en ambas direcciones y, al mismo tiempo, permitir que los vecinos de la calle Tramuntana, una zona muy residencial y con gran presencia de familias y personas mayores, puedan disfrutar de la colcada.

Además, la colcada de este año rendirá un sentido homenaje a Francesc Ametller, anterior alcalde de la localidad fallecido el pasado mes de enero. De manera excepcional, la comitiva modificará su itinerario habitual una vez el alcalde haya recogido la vara de mando en el Ayuntamiento. Los caballos se desviarán hacia Via Ronda para pasar ante el domicilio de la familia de Ametller, donde la fabiolera interpretará un toc de dol (toque de duelo) y los caixers presentarán sus respetos. Palliser ha recordado que hacía más de veinte años que no se realizaba una modificación de este tipo por el fallecimiento de un exalcalde.

Sin fuegos artificiales y con medidas ante el calor

Otra de las novedades de esta edición es la sustitución de los tradicionales fuegos artificiales del lunes por un espectáculo audiovisual en la plaza Pare Camps, lo que evitará el uso de pólvora. Este espectáculo, de unos 8 minutos de duración, se proyectará en dos pases (a las 21:30 y a las 24:00 horas), coincidiendo con los cambios de los grupos musicales que amenizarán la noche.

Ante la previsión de altas temperaturas durante el fin de semana, que podrían rozar los 40 grados, el consistorio mantendrá un estricto control y la presencia de un veterinario de guardia. La junta de caixers evaluará en cada momento si es necesario suspender alguna de las vueltas del jaleo en función del índice de calor. Asimismo, se ha reducido el recorrido de los caballos durante las horas centrales del domingo para proteger el bienestar de los animales.

El alcalde ha concluido haciendo un llamamiento a disfrutar de unas fiestas seguras, recordando que el municipio cuenta con un Punto Lila para prevenir la violencia de género y un plan de seguridad coordinado con el Govern Balear. "Mi deseo como alcalde es que las fiestas salgan tan bien como el año pasado y que no tengamos que lamentar ningún incidente grave", ha subrayado Palliser.