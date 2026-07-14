Las empresas locales de alquiler de coches de Menorca reducen su flota y piden mejorar la señalización en Mahón

El presidente de la Asociación Empresarial Menorquina de Alquiler de Coches sin Conductor, Lluís Gual, ha explicado que las 40 empresas locales que forman parte de la entidad gestionan actualmente una flota cercana a los 3.000 vehículos, una cifra inferior a la registrada en los últimos años, cuando se alcanzaban aproximadamente los 3.800 coches. Según Gual, la reducción responde a una reorganización del sector, integrado principalmente por pequeñas y medianas empresas con flotas que oscilan entre los 50 y los 150 vehículos.

El representante del sector ha querido diferenciar estas empresas locales de las grandes multinacionales que trasladan vehículos a la isla durante la temporada turística. En este sentido, ha subrayado que los coches transportados en grandes tráileres no pertenecen a las empresas asociadas a PIME Menorca, sino a compañías internacionales que ajustan su flota en función de la demanda.

Uno de los asuntos que más preocupa a la asociación es la señalización del acceso restringido a la plaza Esplanada de Maó. Gual ha explicado que numerosos clientes de empresas de alquiler han recibido varias sanciones al acceder por error a esta zona, al considerar insuficiente la información existente. La entidad ha trasladado esta preocupación al Ayuntamiento de Maó y propone instalar señales más visibles y con información en inglés, además de advertir de la restricción antes del punto de acceso para evitar que los conductores entren sin posibilidad de rectificar.

En el ámbito social, la asociación estudia sumarse a la iniciativa "Kilómetro Solidario", promovida junto a Cáritas, mediante la cual las empresas podrán realizar aportaciones económicas vinculadas a los kilómetros recorridos por algunos de sus vehículos de alquiler. La propuesta pretende convertir la actividad diaria del sector en una fuente de financiación para proyectos sociales.

Respecto a la evolución de la temporada turística, Gual ha señalado que el inicio del año ha sido positivo para buena parte del sector. Según una encuesta interna de la asociación, el 54 % de las empresas ha incrementado su facturación respecto al año anterior, mientras que un 27 % mantiene cifras similares y un 18 % ha registrado descensos. No obstante, el principal cambio detectado es la reducción de la duración de los alquileres: aunque aumenta el número de contratos, los turistas alquilan los vehículos durante menos días que en temporadas anteriores.

De cara al final de la temporada, las empresas locales mantienen su política habitual de renovación de flota, sustituyendo los vehículos vendidos por otros nuevos sin aumentar el número total de coches disponibles. El objetivo, según la asociación, es mantener un modelo sostenible y adaptado a la demanda de la isla.

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