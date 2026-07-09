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Justicia no acepta el recurso se Ciutadella para mantener la peatonalización des Born

El ayuntamiento presentó un recurso en contra la sentencia que obliga a paralizar la pacificación de la plaza

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Corporación Local de Ciutadella cuando anunciaron la presentación del recurso
Corporación Local de Ciutadella cuando anunciaron la presentación del recurso | OCR

El Tribunal de Instancia de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Ciutadella para frenar la ejecución provisional de la sentencia que obliga a retirar los vehículos de la plaza de Es Born. La resolución confirma que la administración municipal deberá cumplir la decisión judicial mientras continúa el proceso. Es decir, deberá paralizar la peatonalización y devolver los coches a la plaza mientras continúa el proceso judicial.

La Letrada de la Administración de Justicia considera que el recurso presentado por el consistorio no modifica la obligación de ejecutar la sentencia y recuerda que este tipo de recursos solo puede plantear cuestiones procesales, sin paralizar las medidas ordenadas por el tribunal.

Los comerciantes de la zona sostienen que la peatonalización de Es Born puede tener consecuencias económicas negativas para sus negocios, mientras que el Ayuntamiento defiende su postura y confía en que el Tribunal Supremo revise el caso.

Entretanto, la ejecución de la sentencia sigue adelante y el consistorio deberá adoptar las medidas necesarias para cumplir con la resolución judicial.

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