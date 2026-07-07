Es Migjorn consolida el Orgullo de Menorca con una multitudinaria jornada de celebración y reivindicación

El Orgullo de Menorca ha dado este año un importante salto adelante al reunir el pasado sábado a cientos de personas en Es Migjorn Gran en una jornada que combinó reivindicación, cultura y fiesta. Tras una primera experiencia de menor formato celebrada el año pasado, la iniciativa se ha consolidado como un encuentro de ámbito insular gracias al respaldo de instituciones, asociaciones y vecinos.

El organizador del evento, Lluís Febrer, hizo un balance muy positivo de esta edición y aseguró que la respuesta del público superó las expectativas. "Cuando algo sale bien se nota en el ambiente y en los comentarios de la gente", señaló durante una entrevista en la que destacó la elevada participación desde el inicio de los actos hasta el cierre de la programación.

Uno de los principales objetivos de la organización era crear un espacio donde todas las personas pudieran sentirse libres y seguras. Según explicó Febrer, el ambiente vivido durante toda la jornada confirmó que el propósito se había cumplido, favoreciendo la convivencia y la participación de vecinos y visitantes.

El programa incluyó actuaciones de artistas del panorama drag como Nestrella, Loli Pamboli, Filda Afrodita —artista menorquina— y los Pop Twinks, además de una pasarela inspirada en la cultura ballroom, en la que numerosos asistentes participaron de forma espontánea. Para la organización, este tipo de propuestas ayudan a acercar la historia y la cultura del colectivo LGTBIQ+ a toda la sociedad.

Otro de los aspectos mejor valorados fue la puesta en marcha de un servicio especial de transporte público y la habilitación de zonas de aparcamiento para facilitar la llegada y el regreso de los asistentes. Febrer defendió que este tipo de medidas deberían extenderse a otros eventos multitudinarios celebrados en la isla, ya que contribuyen tanto a la seguridad vial como a la descentralización de las actividades culturales.

Bajo el lema "Menorquinx, orgullosx y cuidadosx", el evento quiso poner el acento en un Orgullo construido desde la realidad menorquina y pensado para responder a las necesidades del territorio. El organizador subrayó que la iniciativa pretende ser mucho más que una celebración puntual y convertirse en un espacio permanente de visibilidad, apoyo y reflexión para el colectivo LGTBIQ+.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial, la buena acogida de esta edición hace pensar en una continuidad del proyecto. La organización ya trabaja para mantener activa la comunidad creada en torno al Orgullo de Menorca a través de las redes sociales y promover nuevas iniciativas durante el resto del año, con el objetivo de seguir fortaleciendo la visibilidad y la diversidad en la isla.

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