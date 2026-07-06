La Policía Nacional detiene en Maó al presunto autor de la sustracción de un vehículo de alquiler valorado en 30.000 euros

La Policía Nacional de Maó han detenido al presunto autor de la sustracción de un vehículo de gama media-alta, valorado en cerca de 30.000 euros y perteneciente a una empresa de alquiler de coches. La investigación permitió esclarecer unos hechos iniciados a principios de año, cuando la mercantil denunció la desaparición del turismo.

El vehículo fue localizado meses después por agentes de la Policía Local mientras se encontraba mal estacionado en la vía pública. Tras comprobar la matrícula en las bases de datos policiales, los agentes verificaron que sobre el turismo pesaba una alerta por sustracción, por lo que fue trasladado al depósito municipal.

La inspección técnico-policial realizada por la Policía Científica resultó determinante para el avance de la investigación. En el interior del coche se localizaron diversos efectos personales, entre ellos documentación y un teléfono móvil que permitieron identificar al presunto responsable.

Asimismo, el análisis de las imágenes de las cámaras de videovigilancia próximas al lugar de trabajo del investigado confirmó que este hacía un uso habitual del vehículo, con el que habría recorrido cerca de 2.000 kilómetros desde su desaparición.

Durante las pesquisas, los investigadores descubrieron que, en el mismo momento en que la Policía Local comprobaba la situación del coche, el servicio de emergencias 112 recibió una llamada alertando de una supuesta pelea en un establecimiento cercano. Tras desplazarse al lugar, las patrullas comprobaron que el incidente no existía.

La investigación permitió determinar que el aviso fraudulento había sido realizado presuntamente por un familiar directo del sospechoso con la intención de desviar la atención policial y facilitar que el vehículo pudiera ser retirado antes de su inmovilización.

Una vez reunidos los indicios, el investigado fue citado en dependencias policiales, donde se procedió a su detención como presunto autor de un delito de hurto, quedando las actuaciones a disposición de la autoridad judicial.