El Consell de Menorca impone más de 4 millones de euros en sanciones para reforzar un modelo turístico sostenible

El Consell Insular de Menorca ha impuesto desde 2023 un total de 4.068.132 euros en sanciones por infracciones en materia turística, una medida que forma parte de su estrategia para avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, basado en la contención del crecimiento, la lucha contra la oferta ilegal y la mejora del acceso a la vivienda para los residentes.

Uno de los ejes de esta política ha sido el refuerzo de la inspección turística. Este verano el Consell contará con 12 inspectores, frente a los siete que había al inicio de la legislatura, lo que supone un incremento del 71,4 % de la plantilla. Gracias a este refuerzo, en 2025 se alcanzó un récord de 75 expedientes abiertos contra actividades turísticas irregulares.

La institución insular considera que la lucha contra el alojamiento turístico ilegal no solo garantiza una competencia justa entre los establecimientos que cumplen la normativa, sino que también contribuye a recuperar viviendas para uso residencial, favoreciendo el acceso a la vivienda de los menorquines.

Otra de las medidas destacadas ha sido la implantación del sistema de pago por la adquisición de plazas turísticas dentro del modelo de crecimiento turístico cero. Esta iniciativa ha generado 1,5 millones de euros, que el Consell destinará íntegramente a políticas de vivienda.

En paralelo, el número de plazas de alquiler turístico ha comenzado a reducirse. Tras crecer de 21.052 plazas en 2015 a un máximo de 30.328 en 2022, la cifra se sitúa actualmente en 28.994. Desde 2023 se han eliminado 1.334 plazas turísticas ubicadas en los núcleos urbanos, además de más de 200 plazas retiradas como consecuencia de expedientes sancionadores, lo que supone la desaparición de más de 1.500 plazas en los pueblos de la isla.