La pescadería 'De la Mar a sa Taula', ganadora de los Premios Emprende Rural

La pescadería De la Mar a sa Taula, ubicada en Es Castell, ha sido seleccionada como uno de los proyectos más innovadores del ámbito rural en los Premios Emprende Rural de CaixaBank gracias a un sistema pionero de taquillas refrigeradas que permite recoger pescado fresco las 24 horas del día.

La gerente del establecimiento, Esther Monti, explicó que el proyecto ha superado un exigente proceso de selección hasta convertirse en uno de los finalistas de estos galardones, que reconocen iniciativas innovadoras en el medio rural. "No fue fácil presentar un proyecto basado en taquillas refrigeradas para un producto tan perecedero como el pescado, con todo lo que implica la trazabilidad y la conservación", señaló durante una entrevista.

Según detalló, tras superar las diferentes fases de evaluación, el proyecto obtuvo además el primer puesto en innovación dentro de su categoría durante la presentación ante el jurado. Un reconocimiento que pone en valor una iniciativa que combina la venta tradicional con la tecnología para adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores.

La pescadería abrió sus puertas hace apenas un mes en la calle Sant Jaume de Es Castell y nació como respuesta a la falta de relevo generacional en el sector y a la necesidad de facilitar la conciliación laboral. Para ello, además del horario habitual de atención al público, incorpora un sistema de compra online y recogida mediante taquillas refrigeradas, donde los clientes pueden retirar sus pedidos mediante un código QR en cualquier momento del día.

El establecimiento trabaja con pescado fresco capturado por el pescador profesional José Pons y con producto procedente de la lonja, garantizando en todo momento la trazabilidad y la cadena de frío. Tanto Monti como Pons subrayaron que el sistema mantiene las mismas garantías de calidad que la venta tradicional y que los precios son exactamente los mismos para quienes optan por la compra presencial o por la recogida en las taquillas refrigeradas.

Con esta nominación a los Premios Emprende Rural de CaixaBank, De la Mar a sa Taula sitúa a Menorca como referente en la aplicación de soluciones innovadoras al sector pesquero, convirtiéndose en la primera pescadería de Baleares en implantar este modelo de venta automatizada para pescado fresco.

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