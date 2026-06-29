El PSOE Menorca acusa al equipo del Consell de llevar a la isla a la deriva

El Partido Socialista de Menorca hace balance muy crítico a los tres años de gobierno del Partido Popular. Acusan al equipo de gobierno de carecer de liderazgo y proyecto para la isla.

Centran también las críticas en la gestión de la movilidad y la dependencia. En materia de carreteras y transporte, denuncian que el Consell no ha resuelto el problema de la ITV, y no ha limitado la entrada de vehículos. En cuanto a la dependencia aseguran que las listas de espera siguen aumentando y que cerca de un millar de personas permanecen pendientes de recibir algún recurso asistencial.

Advierten además que, a raíz de la pandemia, se han acelerado una serie de tendencias que afectan directamente a los destinos turísticos, como el proceso de “luxificación” que hasta ahora Menorca había logrado frenar y que se había implantado sobre todo en Ibiza.