LOCAL

Acaban las mejora en las viviendas sociales de Cáritas Diocesana de Menorca, financiadas por el Consell Insular de Menorca.

El convenio permite la mejora de las instalaciones

Onda Cero Menorca

Menorca |

Cocina mejorada de una de las viviendas
Cocina mejorada de una de las viviendas | cime

La actuación supone una aportación de El Consell Insular de 100.000 euros en el marco del convenio de colaboración firmado entre las entidades en 2025.

La inversión ha permitido renovar el mobiliario y adecuar diversos pisos de estancia temporal destinados a personas y familias en situación o riesgo.

Entre las principales intervenciones realizadas destacan las obras de fontanería, electricidad, pintura y carpintería para eliminar humedades y reparar desperfectos; la instalación de nuevos sistemas de seguridad; la renovación de electrodomésticos como lavadoras, frigoríficos, hornos y equipos de climatización; así como la adquisición de nuevos somieres, colchones y mobiliario.

Además, se ha financiado la redacción del proyecto de reforma integral del edificio que Cáritas posee en Ciutadella.

Gracias a ambas actuaciones, se han mejorado las condiciones de habitabilidad y confort de los alojamientos temporales, reforzando la capacidad de respuesta ante las necesidades habitacionales de la isla.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid