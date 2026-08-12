Cayetana Álvarez de Toledo carga contra Sánchez en Menorca y reclama una movilización ciudadana

Cayetana Álvarez de Toledo aprovechó su participación en una tertulia celebrada en Es Mercadal para lanzar un contundente diagnóstico sobre la situación política española y reclamar una movilización ciudadana de cara a las próximas elecciones. La diputada del Partido Popular aseguró que España atraviesa un «eclipse» moral, democrático e institucional que, a su juicio, está directamente relacionado con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante el encuentro, Álvarez de Toledo explicó que había acudido a Menorca con un mensaje de «esperanza» y de «responsabilidad» ante la situación política. A su juicio, uno de los principales retos consiste en conseguir que los ciudadanos vuelvan a sentirse orgullosos de sus representantes políticos y recuperar la confianza en las instituciones.

La dirigente popular vinculó buena parte de los problemas actuales a lo que denominó «sanchismo». En su intervención, afirmó que el deterioro no es únicamente económico o institucional, sino también moral, y acusó al Ejecutivo de haber generado graves problemas de confianza pública. También cuestionó la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado y defendió la necesidad de recuperar los acuerdos políticos para abordar cuestiones como la vivienda, la inmigración o la gestión del agua.

Agua, vivienda y educación

La escasez de agua en Menorca fue uno de los asuntos abordados durante la entrevista. Álvarez de Toledo defendió la necesidad de una política hidráulica nacional y de establecer prioridades claras desde el Gobierno central. La vivienda y la inmigración fueron otras de las cuestiones que situó entre los principales problemas que deberían centrar la agenda política.

En materia educativa, apostó por una «revolución» basada en el mérito, la excelencia y el esfuerzo. La diputada defendió que los estudiantes deben disponer de herramientas que les permitan competir en un mundo cada vez más exigente y reclamó una educación basada en hechos objetivos y en la capacidad de distinguir entre la verdad y la opinión.

Defensa del castellano como lengua común

La cuestión lingüística también ocupó parte de la conversación. Álvarez de Toledo defendió la existencia de varias lenguas en España, pero reivindicó el castellano como lengua común que permite la comunicación entre ciudadanos de distintos territorios.

La diputada defendió, al mismo tiempo, la diversidad lingüística y cultural y reivindicó la Constitución como un marco capaz de integrar a ciudadanos diferentes «libres e iguales ante la ley». En este sentido, rechazó el discurso de que España haya sido históricamente opresora con las diversidades regionales.

Pide la dimisión de Sánchez

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando se le preguntó directamente si Pedro Sánchez debería dimitir. Álvarez de Toledo respondió que, a su juicio, el presidente del Gobierno «ya debió dimitir» y fundamentó su posición en la propia doctrina de responsabilidad política que atribuye a Sánchez cuando llegó al poder.

La dirigente popular recordó la moción de censura contra Mariano Rajoy y sostuvo que Sánchez defendió entonces que un presidente debía asumir responsabilidades por haber nombrado a personas vinculadas a casos de corrupción. A partir de ese argumento, Álvarez de Toledo afirmó que la misma doctrina debería aplicarse ahora al actual presidente.

Álvarez de Toledo también criticó los ataques a jueces y fiscales y defendió el papel de la Justicia como garante de la igualdad ante la ley. Frente al pesimismo, insistió en su mensaje de esperanza y aseguró que existen «anticuerpos» en la sociedad para defender el orden constitucional y democrático.

La diputada cerró su intervención hablando del eclipse solar que motivaba buena parte de la actualidad en Menorca. Explicó que esperaba disfrutarlo junto a amigos en la isla y aprovechó para reivindicar el atractivo de Menorca, de la que destacó especialmente su paisaje, el Mediterráneo, las ensaimadas y los caballos.

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