Nueve detenidos en una operación antidroga con varios registros en Menorca

Una importante operación conjunta contra el tráfico de drogas se ha saldado, por el momento, con nueve personas detenidos y la incautación de diversas sustancias estupefacientes y dinero en efectivo en Menorca.

El operativo ha sido desarrollado de forma coordinada por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. En el marco de la investigación se han llevado a cabo un total de cinco entradas y registros, cuatro de ellos en distintos puntos de Menorca y un quinto en la Península.

Registros en Maó, Es Castell y Ciutadella

En la isla, los agentes han realizado actuaciones en diferentes municipios. En Maó se ha practicado un registro, mientras que en Es Castell se ha efectuado otro. Además, Ciutadella ha concentrado dos de las actuaciones realizadas durante el operativo.

El quinto registro se ha llevado a cabo en la Península y estaría relacionado con la misma investigación.

Drogas y dinero en efectivo

Durante las actuaciones, los agentes han intervenido diversas sustancias estupefacientes y dinero en efectivo. Como resultado de la operación, nueve personas han sido detenidas.

Por el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de los arrestados ni sobre el papel que presuntamente desempeñaban dentro de la organización investigada.

La investigación continúa bajo secreto

La causa se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que los cuerpos policiales no han podido facilitar más información sobre las diligencias ni sobre el alcance de la operación.

La investigación continúa abierta y no se descarta que en las próximas horas puedan conocerse nuevos detalles sobre el operativo, que ha implicado la actuación coordinada de varios cuerpos de seguridad y del Servicio de Vigilancia Aduanera