Menorc4Mans vuelve a reunir a grandes chefs para poner en valor la gastronomía de la isla

Menorca vuelve a situarse en el epicentro de la gastronomía con una nueva edición de Menorc4Mans, un festival que reúne a algunos de los mejores cocineros de la isla con destacados chefs nacionales para ofrecer experiencias culinarias únicas. La iniciativa, que celebra su quinta edición, continúa ganando protagonismo y contribuye a reforzar el posicionamiento de Menorca como destino gastronómico de primer nivel.

Uno de los escenarios de esta edición será Sa Punta, donde el chef del restaurante, Roberto Sergio, compartirá fogones con Nieves Barragán, chef española afincada en Londres y al frente de los restaurantes Sabor y Legado, ambos distinguidos con estrella Michelin. Juntos elaborarán un menú exclusivo diseñado para la ocasión en una velada con plazas limitadas.

La responsable de Comunicación y Marketing de Sa Punta, Sandra Debón, destaca que Menorc4Mans "es un festival que cada año gana más fuerza y protagonismo", convirtiéndose en una plataforma para situar a la isla en el mapa de la gastronomía nacional. Según explica, el valor de la iniciativa reside en el intercambio de conocimientos entre chefs invitados y cocineros locales, una colaboración que favorece la creatividad y permite ofrecer propuestas exclusivas a los comensales.

Debón subraya además que la filosofía de Sa Punta pasa por trabajar siempre que es posible con producto de proximidad y combinar la cocina tradicional menorquina con una visión innovadora. "En los últimos diez años Menorca ha vivido un auténtico boom gastronómico y hoy cuenta con profesionales de gran nivel", señala, convencida de que el crecimiento del sector beneficia a toda la isla y eleva la calidad de la oferta culinaria.

Con iniciativas como Menorc4Mans, la isla continúa proyectando su talento gastronómico más allá de sus fronteras, apostando por la colaboración entre cocineros y por la promoción de un producto local que se ha convertido en uno de los principales atractivos del destino.