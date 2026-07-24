Matthew Meachan y la apuesta por la gastronomía local en Sa Punta: "Menorca es un sitio mágico"

Con motivo de las fiestas de Sant Jaume en Es Castell, Más de uno Menorca se ha trasladado hasta la terraza del restaurante Sa Punta. Desde este enclave privilegiado sobre el puerto de Maó, el empresario británico Matthew Meacham ha compartido su trayectoria y su visión del sector gastronómico en la isla.

De cliente enamorado a gestionar un espacio histórico

Llegado a Menorca hace más de dos décadas y afincado permanentemente en la isla desde la pandemia, Meacham asumió la gestión del antiguo club náutico de Villacarlos para transformarlo en el actual restaurante Sa Punta. "No tenía plan de entrar en el negocio de la restauración, pero cuando vi la terraza, la relación con el club náutico y con el pueblo, no pude no hacerlo. Es un sitio mágico", ha explicado durante la entrevista en Onda Cero Menorca.

Propuesta gastronómica renovada y producto de proximidad

De cara a esta temporada estival, el restaurante ha renovado gran parte de su oferta gastronómica, manteniendo únicamente algunos platos clásicos como sus tradicionales croquetas. Entre las principales novedades destaca la paletilla de cordero cocinada a baja temperatura, además de opciones elaboradas con producto local de proximidad, como los tomates provenientes de la finca Binissaida des Barrancons.

Respecto al funcionamiento del establecimiento, Meacham ha señalado la gran fidelidad de su clientela, ya que más de la mitad de las reservas diarias en temporada alta corresponden a clientes habituales que repiten cada año. En cuanto al calendario de apertura, el restaurante permanece abierto de manera continuada durante la temporada de verano y extenderá su actividad hasta finales de octubre o principios de noviembre. Para dar continuidad a la plantilla durante los meses de invierno, la actividad se traslada a la cafetería Amapola, ubicada a pocos metros, ofreciendo menús de mediodía y servicio de obrador de pan artesanal.

Impulso a la tradición: el renacimiento de Biniarbolla

Más allá del ámbito restaurador, Matthew Meacham ha destacado la adquisición y reactivación de la emblemática licorería Biniarbolla, cuya marca adquirió tras su paralización durante la pandemia. Con la apertura de una nueva fábrica en Es Castell y la incorporación de la cuarta generación de la familia fundadora (incluyendo a Cristina Quintana y su hija), la firma ha vuelto a producir licores tradicionales menorquines como Innat, Glop y sus reconocidas hierbas aromáticas. Ante la llegada de los días grandes de las fiestas patronales, el empresario ha reafirmado su compromiso con la población local, asegurando que Sa Punta mantendrá sus puertas abiertas para atender tanto a vecinos como a visitantes durante las celebraciones.