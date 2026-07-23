Águeda Reynés vuelve a la primera línea política como candidata del PP a la Alcaldía de Maó

Águeda Reynés será la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Maó en las próximas elecciones municipales, marcando así su regreso a la política municipal tras haber sido alcaldesa entre 2011 y 2015. La exdiputada y actual gerente del IBAVI asegura sentirse "emocionada" por el respaldo recibido desde el anuncio de su candidatura y afirmó que afronta este nuevo reto con "responsabilidad" y el objetivo de volver a gobernar el municipio.

Reynés explica que aceptar la propuesta no fue una decisión sencilla, ya que actualmente atraviesa un momento de estabilidad personal y profesional. Sin embargo, señaló que el apoyo de la dirección del partido y de la junta local, junto con las muestras de confianza de numerosos ciudadanos, fueron determinantes para dar el paso. "No me conformo con ganar las elecciones, quiero gobernar otra vez", afirmó.

La candidata popular asegura que su prioridad será escuchar a los vecinos y ofrecer soluciones a los problemas que afectan al municipio, alejándose de la confrontación política. Entre sus principales compromisos destacó la mejora de la limpieza urbana, la gestión del ciclo del agua para garantizar el suministro de agua potable, el acceso a la vivienda y la revisión del sistema de recogida de residuos puerta a puerta en aquellas zonas donde no está funcionando adecuadamente.

Reynés también defendió la necesidad de impulsar proyectos con la colaboración de todas las administraciones, independientemente del color político, especialmente en cuestiones como la vivienda, las infraestructuras o la recuperación de espacios públicos. En este sentido, apeló al consenso para afrontar los principales retos de Maó.

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